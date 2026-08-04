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بوتين يوقع قانونا يشرع تداول العملات المشفرة في روسيا
بوتين يوقع قانونا يشرع تداول العملات المشفرة في روسيا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يحدد متطلبات الإعلان عن خدمات إدارة تداول العملات الرقمية، ويدخل عددًا من التعديلات الأخرى، ونُشرت الوثيقة ذات الصلة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T15:49+0000
2026-08-04T15:49+0000
العالم
روسيا
قانون
عملات
تداول العملات
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تُدخل الوثيقة تعديلات تشريعية ضرورية لتنفيذ قانون "العملات الرقمية والحقوق الرقمية" وتحدد متطلبات الإعلان عن خدمات إدارة تداول العملات المشفرة، وتلزمها بتضمين اسم الجهة المنظمة ومصدر المعلومات الخاضعة للإفصاح وفقًا للقانون.كما يُحظر على إعلانات هذه الخدمات تحديد عملات رقمية معينة أو التنبؤ بتغيرات أسعار صرفها، وكذلك ضمان أو وعد بعوائد استثمارية مستقبلية، بما في ذلك تلك المستندة إلى الأداء الفعلي السابق.علاوة على ذلك، يُحدد القانون تفاصيل التداول المنظم للعملات الرقمية والحقوق الرقمية، بالإضافة إلى محاسبتها، وينص على استخدام العملات المشفرة في المقاصة، كما يُحدد حقوق والتزامات جهات الإيداع الرقمية والوسطاء وشركات الإدارة وبنك روسيا المركزي.وتُحدد شروط الإفلاس للمشاركين في سوق العملات الرقمية على نحو مماثل لتلك المطبقة على المشاركين في سوق الأوراق المالية، كما تُوضع قواعد للحجز على العملات الرقمية والحقوق الرقمية المملوكة للمدينين، وكذلك لتنفيذ أوامر المحاكم من قبل جهات الإيداع الرقمية ومشغلي أنظمة المعلومات التي تُصدر الأصول المالية الرقمية.يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2026، باستثناء بعض الأحكام التي حُددت لها مواعيد نهائية مختلفة.
https://sarabic.ae/20260121/بوتين-يدعو-الحكومة-الروسية-لمواصلة-العمل-على-قضايا-التحول-الرقمي-1109485282.html
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العالم, روسيا, قانون, عملات, تداول العملات
العالم, روسيا, قانون, عملات, تداول العملات

بوتين يوقع قانونا يشرع تداول العملات المشفرة في روسيا

15:49 GMT 04.08.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© POOL
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يحدد متطلبات الإعلان عن خدمات إدارة تداول العملات الرقمية، ويدخل عددًا من التعديلات الأخرى، ونُشرت الوثيقة ذات الصلة على الموقع الإلكتروني المخصص للنشر الرسمي للقوانين.
تُدخل الوثيقة تعديلات تشريعية ضرورية لتنفيذ قانون "العملات الرقمية والحقوق الرقمية" وتحدد متطلبات الإعلان عن خدمات إدارة تداول العملات المشفرة، وتلزمها بتضمين اسم الجهة المنظمة ومصدر المعلومات الخاضعة للإفصاح وفقًا للقانون.

يجب أن تُحذّر هذه الإعلانات من المخاطر العالية والخسائر المالية المحتملة المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة، كما يجب أن تُشجع المستخدمين على التعرّف على المخاطر المحتملة قبل إجراء أي معاملات بهذه العملات، وأن تُعلمهم بأي قيود قانونية تتعلق بهذه المعاملات.

كما يُحظر على إعلانات هذه الخدمات تحديد عملات رقمية معينة أو التنبؤ بتغيرات أسعار صرفها، وكذلك ضمان أو وعد بعوائد استثمارية مستقبلية، بما في ذلك تلك المستندة إلى الأداء الفعلي السابق.
علاوة على ذلك، يُحدد القانون تفاصيل التداول المنظم للعملات الرقمية والحقوق الرقمية، بالإضافة إلى محاسبتها، وينص على استخدام العملات المشفرة في المقاصة، كما يُحدد حقوق والتزامات جهات الإيداع الرقمية والوسطاء وشركات الإدارة وبنك روسيا المركزي.

وفي الوقت نفسه، يُضمن حق المؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية في التعامل مع العملات الرقمية وتنظيم تداولها، وإجراء المعاملات والعمليات بها، ويُحظر على شركات إدارة الشركات القابضة المصرفية تنظيم تداول العملات المشفرة.

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وتُحدد شروط الإفلاس للمشاركين في سوق العملات الرقمية على نحو مماثل لتلك المطبقة على المشاركين في سوق الأوراق المالية، كما تُوضع قواعد للحجز على العملات الرقمية والحقوق الرقمية المملوكة للمدينين، وكذلك لتنفيذ أوامر المحاكم من قبل جهات الإيداع الرقمية ومشغلي أنظمة المعلومات التي تُصدر الأصول المالية الرقمية.
يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2026، باستثناء بعض الأحكام التي حُددت لها مواعيد نهائية مختلفة.
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