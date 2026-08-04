https://sarabic.ae/20260804/تصويت-كيف-تقرأ-إعلان-حزب-الله-الاستعداد-للقاء-علني-مع-القيادة-السورية؟-1115754149.html
تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟
تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟
سبوتنيك عربي
أعاد إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، استعداد الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية، في الوقت المناسب للطرفين، الجدل حول مستقبل العلاقة بين دمشق... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:10+0000
2026-08-04T11:10+0000
2026-08-04T11:10+0000
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ويأتي هذا الموقف بعد تأكيد قاسم أهمية العلاقات الأخوية والتعاونية بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنه لا مانع من عقد لقاء رسمي عندما تنضج الظروف المناسبة، في إشارة فسّرها مراقبون بأنها تعكس انفتاحًا على مرحلة جديدة في طبيعة التواصل بين الجانبين.وبين البينين، يرى اَخرون أن الانفتاح المعلن على دمشق يندرج في إطار تأمين العمق المشترك للبلدين، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟قاسم: لا مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السوريةمن زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
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لبنان, أخبار سوريا اليوم, لقاء, أخبار حزب الله, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, أخبار سوريا اليوم, لقاء, أخبار حزب الله, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟
أعاد إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، استعداد الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية، في الوقت المناسب للطرفين، الجدل حول مستقبل العلاقة بين دمشق والحزب، في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من إعادة رسم للتحالفات والإقليمية.
ويأتي هذا الموقف بعد تأكيد قاسم أهمية العلاقات الأخوية والتعاونية بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنه لا مانع من عقد لقاء رسمي عندما تنضج الظروف المناسبة، في إشارة فسّرها مراقبون بأنها تعكس انفتاحًا على مرحلة جديدة في طبيعة التواصل بين الجانبين.
بينما وصف مراقبون أن توقيت الإعلان يحمل دلالات سياسية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، سواء لجهة التكيف مع التحولات الإقليمية، أو توجيه رسائل إلى الأطراف الداخلية والخارجية بشأن مستقبل العلاقة مع دمشق، خصوصًا في ظل المتغيرات التي يشهدها الملف السوري.
وبين البينين، يرى اَخرون أن الانفتاح المعلن على دمشق يندرج في إطار تأمين العمق المشترك للبلدين، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟