تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260804/تصويت-كيف-تقرأ-إعلان-حزب-الله-الاستعداد-للقاء-علني-مع-القيادة-السورية؟-1115754149.html
تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟
تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟
سبوتنيك عربي
أعاد إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، استعداد الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية، في الوقت المناسب للطرفين، الجدل حول مستقبل العلاقة بين دمشق... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:10+0000
2026-08-04T11:10+0000
وسائط متعددة
لبنان
أخبار سوريا اليوم
لقاء
أخبار حزب الله
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c546db2e0ca0752d93ac32090a9eae7.jpg
ويأتي هذا الموقف بعد تأكيد قاسم أهمية العلاقات الأخوية والتعاونية بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنه لا مانع من عقد لقاء رسمي عندما تنضج الظروف المناسبة، في إشارة فسّرها مراقبون بأنها تعكس انفتاحًا على مرحلة جديدة في طبيعة التواصل بين الجانبين.وبين البينين، يرى اَخرون أن الانفتاح المعلن على دمشق يندرج في إطار تأمين العمق المشترك للبلدين، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟قاسم: لا مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السوريةمن زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d73c59b8ef0b32e4557ebb63c71aa47d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار سوريا اليوم, لقاء, أخبار حزب الله, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, أخبار سوريا اليوم, لقاء, أخبار حزب الله, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟

11:10 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعاد إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، استعداد الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية، في الوقت المناسب للطرفين، الجدل حول مستقبل العلاقة بين دمشق والحزب، في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من إعادة رسم للتحالفات والإقليمية.
ويأتي هذا الموقف بعد تأكيد قاسم أهمية العلاقات الأخوية والتعاونية بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنه لا مانع من عقد لقاء رسمي عندما تنضج الظروف المناسبة، في إشارة فسّرها مراقبون بأنها تعكس انفتاحًا على مرحلة جديدة في طبيعة التواصل بين الجانبين.
بينما وصف مراقبون أن توقيت الإعلان يحمل دلالات سياسية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، سواء لجهة التكيف مع التحولات الإقليمية، أو توجيه رسائل إلى الأطراف الداخلية والخارجية بشأن مستقبل العلاقة مع دمشق، خصوصًا في ظل المتغيرات التي يشهدها الملف السوري.
وبين البينين، يرى اَخرون أن الانفتاح المعلن على دمشق يندرج في إطار تأمين العمق المشترك للبلدين، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كيف تقرأ إعلان "حزب الله" الاستعداد للقاء علني مع القيادة السورية؟

عدد الأصوات2
قاسم: لا مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السورية
من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала