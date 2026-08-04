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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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مساحة حرة
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نبض افريقيا
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09:03 GMT
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بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
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قاسم: لا مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السورية
قاسم: لا مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السورية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، "أهمية العلاقات الأخوية والإيجابية بين لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد ما يمنع لقاء... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T10:28+0000
2026-08-04T10:28+0000
لبنان
أخبار حزب الله
نعيم قاسم
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وقال قاسم في كلمة متلفزة: "نؤكد على أهمية وضرورة العلاقة الأخوية والإيجابية والتعاونية بين دولتي لبنان وسوريا، ونتمنى كـ"حزب الله" أن تنجح سوريا في بسط العدل وتعاون كل مكوناتها، وأن تبقى واحدة موحدة وأن تخرج العدو الإسرائيلي من كل أراضيها المحتلة، وإن شاء الله، يعود النازحون الموجودون في لبنان والمناطق الأخرى إلى بلدهم سوريا".داخليًا، اتهم قاسم السلطة السياسية اللبنانية بأنها "كانت عونًا لإسرائيل، وأن الرئيس اللبناني جوزاف عون أصبح طرفًا وليس جامعًا لكل اللبنانيين"، ودعا السلطة السياسية في لبنان لـ"وقف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية".واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "مسار مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في 18 حزيران/يونيو هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي"، مشددًا على أن "كل ما حصل من اعتداء على لبنان هو بإشراف أمريكي وإدارة أمريكية وموافقة أمريكية".وكان "حزب الله" بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
https://sarabic.ae/20260804/من-زوطر-إلى-الانسحاب-الكامل-ماذا-تحمل-الجولة-السابعة-من-المحادثات-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1115748423.html
https://sarabic.ae/20260731/حزب-الله-يتهم-السلطة-اللبنانية-بـالتقاعس-عن-منع-الهجمات-الإسرائيلية-جنوبي-لبنان--1115668254.html
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لبنان, أخبار حزب الله, نعيم قاسم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار حزب الله, نعيم قاسم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

قاسم: لا مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السورية

10:28 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، "أهمية العلاقات الأخوية والإيجابية بين لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد ما يمنع لقاء الحزب والقيادة السورية في الوقت المناسب للطرفين".
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "نؤكد على أهمية وضرورة العلاقة الأخوية والإيجابية والتعاونية بين دولتي لبنان وسوريا، ونتمنى كـ"حزب الله" أن تنجح سوريا في بسط العدل وتعاون كل مكوناتها، وأن تبقى واحدة موحدة وأن تخرج العدو الإسرائيلي من كل أراضيها المحتلة، وإن شاء الله، يعود النازحون الموجودون في لبنان والمناطق الأخرى إلى بلدهم سوريا".

وأضاف: "سوريا المستقرة هي سند للبنان كما أن لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبًا لتقدير الطرفين".

جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
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داخليًا، اتهم قاسم السلطة السياسية اللبنانية بأنها "كانت عونًا لإسرائيل، وأن الرئيس اللبناني جوزاف عون أصبح طرفًا وليس جامعًا لكل اللبنانيين"، ودعا السلطة السياسية في لبنان لـ"وقف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية".
واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "مسار مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في 18 حزيران/يونيو هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي"، مشددًا على أن "كل ما حصل من اعتداء على لبنان هو بإشراف أمريكي وإدارة أمريكية وموافقة أمريكية".
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الجدير بالذكر أنه ينص اتفاق إطاري أُبرم في 26 حزيران/يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وكان "حزب الله" بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
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