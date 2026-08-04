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نبض افريقيا
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تونس... تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
تونس... تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T18:57+0000
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وأوضحت المنظمة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنها تولت منذ يناير/كانون الثاني 2026 دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام.وذكرت المنظمة أن برنامج العودة الطوعية تم إطلاقه من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ.جدير بالذكر أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا وكوت ايفوار والكامرون.هل ينجح الهيدروجين الأخضر في دفع الاقتصاد التونسي وتقليص عجز الميزان الطاقي؟
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مريم جمال
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حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, غينيا
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, غينيا

تونس... تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا

18:57 GMT 04.08.2026
© Sputnik . المنظمة الدولية للهجرة بتونستونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . المنظمة الدولية للهجرة بتونس
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
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حصري
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الادماج، وتضم لمجموعة 88 رجلا و 17 امرأة و 22 طفلا.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنها تولت منذ يناير/كانون الثاني 2026 دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام.
© Sputnik . المنظمة الدولية للهجرة بتونستونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
© Sputnik . المنظمة الدولية للهجرة بتونس
وذكرت المنظمة أن برنامج العودة الطوعية تم إطلاقه من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ.
© Sputnik . المنظمة الدولية للهجرة بتونستونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
© Sputnik . المنظمة الدولية للهجرة بتونس
جدير بالذكر أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا وكوت ايفوار والكامرون.
هل ينجح الهيدروجين الأخضر في دفع الاقتصاد التونسي وتقليص عجز الميزان الطاقي؟
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