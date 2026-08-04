https://sarabic.ae/20260804/تونس-تأمين--العودة-الطوعية-لـ127-مهاجرا-غير-نظامي-إلى-غينيا-1115770521.html
تونس... تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
تونس... تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T18:57+0000
2026-08-04T18:57+0000
2026-08-04T18:57+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
غينيا
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وأوضحت المنظمة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنها تولت منذ يناير/كانون الثاني 2026 دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام.وذكرت المنظمة أن برنامج العودة الطوعية تم إطلاقه من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ.جدير بالذكر أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا وكوت ايفوار والكامرون.هل ينجح الهيدروجين الأخضر في دفع الاقتصاد التونسي وتقليص عجز الميزان الطاقي؟
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مريم جمال
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مريم جمال
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, غينيا
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, غينيا
تونس... تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الادماج، وتضم لمجموعة 88 رجلا و 17 امرأة و 22 طفلا.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنها تولت منذ يناير/كانون الثاني 2026 دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام.
وذكرت المنظمة أن برنامج العودة الطوعية تم إطلاقه من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ.
جدير بالذكر أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا وكوت ايفوار والكامرون.