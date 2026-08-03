https://sarabic.ae/20260803/هل-ينجح-الهيدروجين-الأخضر-في-دفع-الاقتصاد-التونسي-وتقليص-عجز-الميزان-الطاقي؟-1115733579.html

هل ينجح الهيدروجين الأخضر في دفع الاقتصاد التونسي وتقليص عجز الميزان الطاقي؟

هل ينجح الهيدروجين الأخضر في دفع الاقتصاد التونسي وتقليص عجز الميزان الطاقي؟

سبوتنيك عربي

تشهد تونس تحولا استراتيجيا في قطاع الطاقة، مع توجهها نحو تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتصدير جزء كبير منها إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T15:42+0000

2026-08-03T15:42+0000

2026-08-03T15:42+0000

تونس

الهيدروجين

الطاقة المتجددة

تقارير سبوتنيك

حصري

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وتسعى تونس، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا وما تتمتع به من موارد شمسية وريحية، إلى التحول تدريجيا من دولة تعاني عجزا متفاقما في ميزانها الطاقي إلى منتج ومصدر للطاقة النظيفة.تخفيض العجز الطاقيوفي السياق، قال المستشار الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله، في حديث لـ"سبوتنيك": "تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة تاريخية أمام تونس للتحول من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة لها، بالنظر إلى اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها الطاقية".وأضاف خلف الله: "تطمح تونس إلى إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2050"، معتبرا أن "بلوغ هذا الرقم ليس مستحيلا، شرط قدرة البلاد على تجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع".كما يرى أن "الهيدروجين الأخضر يمكن أن يساهم مستقبلا في تخفيض العجز الطاقي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض ضغوطا متزايدة على منظومة إنتاج الكهرباء، مع تسجيل درجات حرارة قياسية خلال فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة".وفي المقابل، يعتبر خلف الله أن "الحديث عن نجاح تونس في تحقيق أهدافها في مجال الهيدروجين الأخضر لا يزال سابقا لأوانه، نظرا إلى أن معظم المشاريع ما تزال في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير"، موضحا أن "تحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس يمكن أن يمثل نقلة نوعية للاقتصاد التونسي، من خلال استقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في مجالات متعددة".مشروع يخدم مصالح أوروبابدوره، بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي وليد الكسراوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء كشفت مؤخرا أن أكثر من نصف العجز المسجل في الميزان التجاري يأتي من العجز الطاقي"، مشيرا إلى أن "طرح مشروع الهيدروجين الأخضر في ظل الوضع الاقتصادي المتذبذب يمكن أن يمثل أحد الخيارات المطروحة لتخفيف عبء العجز في الميزان الطاقي".واستدرك: "التركيز على تصدير الهيدروجين الأخضر قد لا يمثل حلا شاملا للأزمة الطاقية في تونس، فتصدير المادة في شكلها الخام إلى أوروبا لن يخدم الجانب التونسي ولن يساهم بشكل كبير في تحسين الموازنات الطاقية للبلاد".ويرى الكسراوي أن "الطرف الأوروبي قد يكون المستفيد الأول من عمليات التصدير، إذا لم تنجح تونس في تطوير سلسلة القيمة محليا والاستفادة من الهيدروجين الأخضر في صناعاتها"، محذرا من أن "البلاد قد تجد نفسها في نهاية المطاف أمام شكل جديد من التبعية التكنولوجية لأوروبا في مجال الهيدروجين الأخضر".تحديات بيئية واقتصاديةوفي حديث مماثل لـ"سبوتنيك"، أفاد الخبير في مجال الطاقة غازي بن جميع، أن "مشروع الهيدروجين الأخضر، وإن كان يمثل أحد رهانات المستقبل التي تعول عليها تونس لتطوير منظومتها الطاقية، فإن إنجازه يظل مرتبطا بجملة من التحديات البيئية والاقتصادية والتقنية".وأوضح أن من أبرز هذه التحديات "ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستهلاك الكبير للموارد المائية"، معتبرا أن "ندرة المياه التي تعاني منها تونس تجعل توفير الموارد المائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تحديا بيئيا واقتصاديا قد يؤثر في نسق تنفيذ المشاريع وجدواها".وأضاف: "اختيار مواقع إنتاج الهيدروجين الأخضر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموارد المتوفرة في كل منطقة، إذ كان من الأجدر إنتاج الهيدروجين الأخضر في المناطق الساحلية، وليس بالضرورة في مناطق إنتاج الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية".واقترح "الاستثمار في هذه الأملاح وتحويلها إلى مواد ذات قيمة اقتصادية، عبر إشراك شركات متخصصة في هذا المجال"، مشيرا إلى "وجود مؤسسات تنشط في هذا الاختصاص في محافظة تطاوين جنوب البلاد".

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, الهيدروجين, الطاقة المتجددة, تقارير سبوتنيك, حصري