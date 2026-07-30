https://sarabic.ae/20260730/3-مشروعات-عملاقة-واستثمارات-ضخمة-كيف-تبني-تونس-مستقبل-الهيدروجين-الأخضر-1115615700.html

3 مشروعات عملاقة واستثمارات ضخمة... كيف تبني تونس مستقبل الهيدروجين الأخضر؟

3 مشروعات عملاقة واستثمارات ضخمة... كيف تبني تونس مستقبل الهيدروجين الأخضر؟

سبوتنيك عربي

تواصل تونس تنفيذ خططها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، عبر 3 مشروعات إستراتيجية تستهدف دعم التحول الطاقي وتعزيز صادرات الوقود النظيف... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T07:16+0000

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وتسعى الحكومة التونسية، من خلال شراكات مع شركات دولية ومؤسسات تمويل أوروبية، إلى تطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بما يعزز مكانة البلاد في سوق الطاقة النظيفة، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم التنمية المستدامة.ويأتي في مقدمة هذه المشروعات، مشروع لإنتاج 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، بالشراكة مع شركة سعودية متخصصة في الطاقة المتجددة والهيدروجين، على أن يُخصص الإنتاج للتصدير إلى أوروبا، مع الاعتماد على محطات للطاقة المتجددة وتقنيات التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين.كما تعمل تونس على تنفيذ مشروع آخر لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، بعد توقيع مذكرة تفاهم في مايو/ أيار 2024 بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وشركتي "توتال إنرجي" الفرنسية و"فربوند" النمساوية، بهدف إنتاج 200 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى مليون طن سنويًا في مراحل لاحقة.وبحسب وسائل إعلام محلية، تُقدَّر استثمارات المرحلة الأولى من المشروع بنحو 8 مليارات يورو، فيما يُتوقع أن تصل إلى 40 مليار يورو عند اكتمال جميع المراحل.وتندرج هذه المشروعات ضمن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تستهدف بحلول عام 2050 تصدير 6.3 مليون طن من الهيدروجين سنويًا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنتاج نحو مليوني طن من مشتقات الهيدروجين، مثل الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، لتلبية احتياجات السوق المحلية.وتعوّل تونس على هذه المشروعات، إلى جانب الدعم المتوقع من مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، لترسيخ موقعها كمصدر رئيسي للهيدروجين الأخضر في منطقة البحر المتوسط وتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

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https://sarabic.ae/20250823/بينها-3-عربية-أكبر-10-مشروعات-هيدروجين-أخضر-قيد-التنفيذ-في-العالم-1104054100.html

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