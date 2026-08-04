خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق

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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
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مرايا العلوم
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بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
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شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
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النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
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بين بيروت والقاهرة
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
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موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
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الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
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الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق
خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "السفير الروسي الجديد الذي تم تعينه في سوريا، يعطي إشارات على طبيعة العلاقة التي ترغبها موسكو مع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:25+0000
2026-08-04T11:25+0000
روسيا
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تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أكد العملة أن "موسكو ودمشق تربطهما علاقة تاريخية، أي علاقة مؤسسات، فهناك مؤسسات سورية تضم خبرات استفادت من التجربة الروسية على مدى التاريخ، وبالتالي العلاقة مهمة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، لأن المشهد اليوم لا يخص سوريا فقط، وجميع الدول تبحث عن علاقات مع جميع الأطراف والقوى الدولية العظمى الفاعلة، كما أن موسكو هي الضامن الوحيد لكبح التهور الإسرائيلي".وأوضح العملة أن "التواصل والزيارات بين البلدين، دليل على أن دمشق لا تريد أن تكون في حالة جفاء مع موسكو، والخضوع للمطالب الغربية كشرط لإعادة الاعمار وإعادة سوريا إلى توازنها ووضعها الإقليمي، فدمشق لا تريد أن تقطع العلاقة مع موسكو لضرورة مرحلية واستراتيجية، لذلك تعتمد المناورة للتهرب من القوة الأوروبية والإبقاء على العلاقات الطيبة مع موسكو".
https://sarabic.ae/20260803/بوتين-يعين-دميتري-دوغادكين-سفيرا-لروسيا-لدى-سوريا--1115733169.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق

11:25 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
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حصري
ذكر الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "السفير الروسي الجديد الذي تم تعينه في سوريا، يعطي إشارات على طبيعة العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق على وقع التغيرات الجديدة في سوريا وفي الشرق الأوسط".
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أكد العملة أن "موسكو ودمشق تربطهما علاقة تاريخية، أي علاقة مؤسسات، فهناك مؤسسات سورية تضم خبرات استفادت من التجربة الروسية على مدى التاريخ، وبالتالي العلاقة مهمة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، لأن المشهد اليوم لا يخص سوريا فقط، وجميع الدول تبحث عن علاقات مع جميع الأطراف والقوى الدولية العظمى الفاعلة، كما أن موسكو هي الضامن الوحيد لكبح التهور الإسرائيلي".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
بوتين يعين دميتري دوغادكين سفيرا لروسيا لدى سوريا
أمس, 15:26 GMT

وأضاف أن "تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق والعكس، خاصة بوجود ملفات عدة منها: إعادة الاعمار وملفات أمنية وسياسية وملف القواعد العسكرية في سوريا، إضافة الى ملف طباعة العملة، كما ان دمشق بحاجة إلى روسيا لتكون حاضرة في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح السورية".

وأوضح العملة أن "التواصل والزيارات بين البلدين، دليل على أن دمشق لا تريد أن تكون في حالة جفاء مع موسكو، والخضوع للمطالب الغربية كشرط لإعادة الاعمار وإعادة سوريا إلى توازنها ووضعها الإقليمي، فدمشق لا تريد أن تقطع العلاقة مع موسكو لضرورة مرحلية واستراتيجية، لذلك تعتمد المناورة للتهرب من القوة الأوروبية والإبقاء على العلاقات الطيبة مع موسكو".
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