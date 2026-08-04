https://sarabic.ae/20260804/خبير-تعيين-السفير-الروسي-الجديد-في-سوريا-يعكس-شكل-العلاقة-التي-ترغبها-موسكو-مع-دمشق-1115754895.html

خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق

خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "السفير الروسي الجديد الذي تم تعينه في سوريا، يعطي إشارات على طبيعة العلاقة التي ترغبها موسكو مع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T11:25+0000

2026-08-04T11:25+0000

2026-08-04T11:25+0000

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وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أكد العملة أن "موسكو ودمشق تربطهما علاقة تاريخية، أي علاقة مؤسسات، فهناك مؤسسات سورية تضم خبرات استفادت من التجربة الروسية على مدى التاريخ، وبالتالي العلاقة مهمة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، لأن المشهد اليوم لا يخص سوريا فقط، وجميع الدول تبحث عن علاقات مع جميع الأطراف والقوى الدولية العظمى الفاعلة، كما أن موسكو هي الضامن الوحيد لكبح التهور الإسرائيلي".وأوضح العملة أن "التواصل والزيارات بين البلدين، دليل على أن دمشق لا تريد أن تكون في حالة جفاء مع موسكو، والخضوع للمطالب الغربية كشرط لإعادة الاعمار وإعادة سوريا إلى توازنها ووضعها الإقليمي، فدمشق لا تريد أن تقطع العلاقة مع موسكو لضرورة مرحلية واستراتيجية، لذلك تعتمد المناورة للتهرب من القوة الأوروبية والإبقاء على العلاقات الطيبة مع موسكو".

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