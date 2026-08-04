https://sarabic.ae/20260804/خبير-تعيين-السفير-الروسي-الجديد-في-سوريا-يعكس-شكل-العلاقة-التي-ترغبها-موسكو-مع-دمشق-1115754895.html
خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق
خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "السفير الروسي الجديد الذي تم تعينه في سوريا، يعطي إشارات على طبيعة العلاقة التي ترغبها موسكو مع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:25+0000
2026-08-04T11:25+0000
2026-08-04T11:25+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109729835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aff0b18cc8f03cdb63f6da4eeac28d09.jpg
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أكد العملة أن "موسكو ودمشق تربطهما علاقة تاريخية، أي علاقة مؤسسات، فهناك مؤسسات سورية تضم خبرات استفادت من التجربة الروسية على مدى التاريخ، وبالتالي العلاقة مهمة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، لأن المشهد اليوم لا يخص سوريا فقط، وجميع الدول تبحث عن علاقات مع جميع الأطراف والقوى الدولية العظمى الفاعلة، كما أن موسكو هي الضامن الوحيد لكبح التهور الإسرائيلي".وأوضح العملة أن "التواصل والزيارات بين البلدين، دليل على أن دمشق لا تريد أن تكون في حالة جفاء مع موسكو، والخضوع للمطالب الغربية كشرط لإعادة الاعمار وإعادة سوريا إلى توازنها ووضعها الإقليمي، فدمشق لا تريد أن تقطع العلاقة مع موسكو لضرورة مرحلية واستراتيجية، لذلك تعتمد المناورة للتهرب من القوة الأوروبية والإبقاء على العلاقات الطيبة مع موسكو".
https://sarabic.ae/20260803/بوتين-يعين-دميتري-دوغادكين-سفيرا-لروسيا-لدى-سوريا--1115733169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109729835_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_828b33840ea3673e2130bc29ceea6d4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
خبير: تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق
حصري
ذكر الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "السفير الروسي الجديد الذي تم تعينه في سوريا، يعطي إشارات على طبيعة العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق على وقع التغيرات الجديدة في سوريا وفي الشرق الأوسط".
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أكد العملة أن "موسكو ودمشق تربطهما علاقة تاريخية، أي علاقة مؤسسات، فهناك مؤسسات سورية تضم خبرات استفادت من التجربة الروسية على مدى التاريخ، وبالتالي العلاقة مهمة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، لأن المشهد اليوم لا يخص سوريا فقط، وجميع الدول تبحث عن علاقات مع جميع الأطراف والقوى الدولية العظمى الفاعلة، كما أن موسكو هي الضامن الوحيد لكبح التهور الإسرائيلي".
وأضاف أن "تعيين السفير الروسي الجديد في سوريا يعكس شكل العلاقة التي ترغبها موسكو مع دمشق والعكس، خاصة بوجود ملفات عدة منها: إعادة الاعمار وملفات أمنية وسياسية وملف القواعد العسكرية في سوريا، إضافة الى ملف طباعة العملة، كما ان دمشق بحاجة إلى روسيا لتكون حاضرة في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح السورية".
وأوضح العملة أن "التواصل والزيارات بين البلدين، دليل على أن دمشق لا تريد أن تكون في حالة جفاء مع موسكو، والخضوع للمطالب الغربية كشرط لإعادة الاعمار وإعادة سوريا إلى توازنها ووضعها الإقليمي، فدمشق لا تريد أن تقطع العلاقة مع موسكو لضرورة مرحلية واستراتيجية، لذلك تعتمد المناورة للتهرب من القوة الأوروبية والإبقاء على العلاقات الطيبة مع موسكو".