https://sarabic.ae/20260803/بوتين-يعين-دميتري-دوغادكين-سفيرا-لروسيا-لدى-سوريا--1115733169.html
بوتين يعين دميتري دوغادكين سفيرا لروسيا لدى سوريا
بوتين يعين دميتري دوغادكين سفيرا لروسيا لدى سوريا
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بتعيين دميتري دوغادكين، سفيرا لروسيا لدى سوريا، خلفا للسفير ألكسندر يفيموف، الذي أعفي من مهامه بموجب... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T15:26+0000
2026-08-03T15:26+0000
2026-08-03T15:26+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وجاء في نص المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للوثائق القانونية الروسية: "تعيين دميتري نيكولايفيتش دوغادكين، سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية، لدى الجمهورية العربية السورية".وبموجب مرسوم آخر، أعفى الرئيس بوتين، ألكسندر يفيموف من هذه المهام.باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسياموسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا
https://sarabic.ae/20260727/باحث-سياسي-من-مصلحة-سوريا-فتح-صفحة-جديدة-مع-روسيا-1115552389.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
بوتين يعين دميتري دوغادكين سفيرا لروسيا لدى سوريا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بتعيين دميتري دوغادكين، سفيرا لروسيا لدى سوريا، خلفا للسفير ألكسندر يفيموف، الذي أعفي من مهامه بموجب مرسوم منفصل.
وجاء في نص المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للوثائق القانونية الروسية: "تعيين دميتري نيكولايفيتش دوغادكين، سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية، لدى الجمهورية العربية السورية".
وكان دوغادكين سفيرا لروسيا لدى قطر، إلى حين إعفائه من مهامه في تموز/يوليو.
وبموجب مرسوم آخر، أعفى الرئيس بوتين، ألكسندر يفيموف من هذه المهام.