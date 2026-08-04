https://sarabic.ae/20260804/سياسية-ألمانية-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-غير-ممكن-دون-مراعاة-مصالح-جميع-الأطراف-1115771506.html
سياسية ألمانية: التوصل إلى تسوية في أوكرانيا غير ممكن دون مراعاة مصالح جميع الأطراف
سياسية ألمانية: التوصل إلى تسوية في أوكرانيا غير ممكن دون مراعاة مصالح جميع الأطراف
سبوتنيك عربي
صرّحت مؤسسة حزب "اتحاد سارة فاغنكنيشت" الألماني سارة فاغنكنيشت، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني دون مراعاة المصالح الأمنية لجميع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T20:22+0000
2026-08-04T20:22+0000
2026-08-04T20:22+0000
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وقالت فاغنكنيشت في مقال لها بصحيفة "أوست دويتشه ألغماينه": "لا ينبغي أن تستند المقاربات الدبلوماسية لحل النزاع، كما كان الحال حتى الآن، إلى موقف أوكرانيا وحدها؛ بل يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف".وأكدت أنه "يجب على كل من يريد إنهاء الحرب إلى الأبد أن يأخذ هذه الأمور المترابطة في الاعتبار".وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ترفض حالياً الاعتراف بهذه الحقيقة.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قراره والبدء بالمفاوضات.
https://sarabic.ae/20260804/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لاستهداف-7-سفن-تنقل-إمدادات-للقوات-الأوكرانية-1115759227.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
سياسية ألمانية: التوصل إلى تسوية في أوكرانيا غير ممكن دون مراعاة مصالح جميع الأطراف
صرّحت مؤسسة حزب "اتحاد سارة فاغنكنيشت" الألماني سارة فاغنكنيشت، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني دون مراعاة المصالح الأمنية لجميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
وقالت فاغنكنيشت في مقال لها بصحيفة "أوست دويتشه ألغماينه": "لا ينبغي أن تستند المقاربات الدبلوماسية لحل النزاع، كما كان الحال حتى الآن، إلى موقف أوكرانيا وحدها؛ بل يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف".
كما دعت السياسية الألمانية إلى النظر في خلفية الصراع في أوكرانيا والقضايا المتعلقة ببنية الأمن الأوروبي. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن أحد العوامل الحاسمة التي أشعلت فتيل الصراع كان قرار قمة بوخارست عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأكدت أنه "يجب على كل من يريد إنهاء الحرب إلى الأبد أن يأخذ هذه الأمور المترابطة في الاعتبار".
وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ترفض حالياً الاعتراف بهذه الحقيقة.
ومن جهتها أكدت روسيا مراراً وتكراراً استعدادها للسعي نحو حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استناداً إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع المتمثلة بالتهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قراره والبدء بالمفاوضات.