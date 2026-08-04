https://sarabic.ae/20260804/سياسية-ألمانية-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-غير-ممكن-دون-مراعاة-مصالح-جميع-الأطراف-1115771506.html

سياسية ألمانية: التوصل إلى تسوية في أوكرانيا غير ممكن دون مراعاة مصالح جميع الأطراف

سياسية ألمانية: التوصل إلى تسوية في أوكرانيا غير ممكن دون مراعاة مصالح جميع الأطراف

سبوتنيك عربي

صرّحت مؤسسة حزب "اتحاد سارة فاغنكنيشت" الألماني سارة فاغنكنيشت، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني دون مراعاة المصالح الأمنية لجميع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T20:22+0000

2026-08-04T20:22+0000

2026-08-04T20:22+0000

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وقالت فاغنكنيشت في مقال لها بصحيفة "أوست دويتشه ألغماينه": "لا ينبغي أن تستند المقاربات الدبلوماسية لحل النزاع، كما كان الحال حتى الآن، إلى موقف أوكرانيا وحدها؛ بل يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف".وأكدت أنه "يجب على كل من يريد إنهاء الحرب إلى الأبد أن يأخذ هذه الأمور المترابطة في الاعتبار".وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ترفض حالياً الاعتراف بهذه الحقيقة.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قراره والبدء بالمفاوضات.

https://sarabic.ae/20260804/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لاستهداف-7-سفن-تنقل-إمدادات-للقوات-الأوكرانية-1115759227.html

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