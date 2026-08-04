ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260804/ليبيا-بين-ضغوط-الخارج-ودعوات-التوافق-في-الداخل-1115759512.html
ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
سبوتنيك عربي
رغم إعلان المحتجين في طرابلس إنهاء حالة العصيان المدني، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا ألقت فيما يبدو بظلالها على المشهد السياسي. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T13:08+0000
2026-08-04T13:08+0000
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ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
سبوتنيك عربي
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
فعلى وقع هذه الاحتجاجات، أكد رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.في هذا الملف، قال الكاتب الصحفي الليبي، مالك المانع، إن الدعوة التي أطلقها المنفي وتكالة لا تأتي بجديد يمكن البناء عليه، نظرًا لعدم نجاح أي مسار شارك فيه المجلسان.وعن التحركات التركية، يرى المانع أن أنقرة باتت تدرك أن موازين القوة داخل ليبيا لم تعد مثل الأعوام الماضية، لافتًا إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالقيادة العسكرية في شرق البلاد.من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، د. إسماعيل محيشي، إن المجلس الرئاسي يحاول تحريك العمل السياسي مع الأعلى للدولة في ظل الغضب الشعبي في الشارع، لكن دون جدوى.في نفس السياق، ذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، أن المحاولات التي تجري في ليبيا لن يكتب لها النجاح، لأن الأسس التي تعتمد عليها غير قابلة للتنفيذ.وأوضح أن الأطراف الداخلية لا تمتلك دورًا فاعلًا يمكنه تغيير المشهد.
سبوتنيك عربي
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عبد الله حميد
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عبد الله حميد
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ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, аудио
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, аудио

ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل

13:08 GMT 04.08.2026
راديو
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
رغم إعلان المحتجين في طرابلس إنهاء حالة العصيان المدني، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا ألقت فيما يبدو بظلالها على المشهد السياسي.
فعلى وقع هذه الاحتجاجات، أكد رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.
يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا تحركات سياسية ودبلوماسية متسارعة، حيث وسعت تركيا اتصالاتها مع سلطات شرق ليبيا، بالتوازي مع استمرار علاقاتها في الغرب. فيما تواجه المبادرة الأمريكية عقبات أمام التوصل إلى صيغة لتوحيد السلطة التنفيذية.
في هذا الملف، قال الكاتب الصحفي الليبي، مالك المانع، إن الدعوة التي أطلقها المنفي وتكالة لا تأتي بجديد يمكن البناء عليه، نظرًا لعدم نجاح أي مسار شارك فيه المجلسان.
وعن التحركات التركية، يرى المانع أن أنقرة باتت تدرك أن موازين القوة داخل ليبيا لم تعد مثل الأعوام الماضية، لافتًا إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالقيادة العسكرية في شرق البلاد.
من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، د. إسماعيل محيشي، إن المجلس الرئاسي يحاول تحريك العمل السياسي مع الأعلى للدولة في ظل الغضب الشعبي في الشارع، لكن دون جدوى.

وأكد أن الأنظار تتجه إلى التوافق الدولي حول الملف الليبي، خاصة مع انتهاء المدة القانونية للأجسام السياسية التي لا تمتلك أي رؤية أو استراتيجية، بحسب رأيه.

في نفس السياق، ذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، أن المحاولات التي تجري في ليبيا لن يكتب لها النجاح، لأن الأسس التي تعتمد عليها غير قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن الأطراف الداخلية لا تمتلك دورًا فاعلًا يمكنه تغيير المشهد.
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