https://sarabic.ae/20260804/ليبيا-بين-ضغوط-الخارج-ودعوات-التوافق-في-الداخل-1115759512.html

ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل

ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل

سبوتنيك عربي

رغم إعلان المحتجين في طرابلس إنهاء حالة العصيان المدني، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا ألقت فيما يبدو بظلالها على المشهد السياسي. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

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ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل سبوتنيك عربي ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل

فعلى وقع هذه الاحتجاجات، أكد رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.في هذا الملف، قال الكاتب الصحفي الليبي، مالك المانع، إن الدعوة التي أطلقها المنفي وتكالة لا تأتي بجديد يمكن البناء عليه، نظرًا لعدم نجاح أي مسار شارك فيه المجلسان.وعن التحركات التركية، يرى المانع أن أنقرة باتت تدرك أن موازين القوة داخل ليبيا لم تعد مثل الأعوام الماضية، لافتًا إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالقيادة العسكرية في شرق البلاد.من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، د. إسماعيل محيشي، إن المجلس الرئاسي يحاول تحريك العمل السياسي مع الأعلى للدولة في ظل الغضب الشعبي في الشارع، لكن دون جدوى.في نفس السياق، ذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، أن المحاولات التي تجري في ليبيا لن يكتب لها النجاح، لأن الأسس التي تعتمد عليها غير قابلة للتنفيذ.وأوضح أن الأطراف الداخلية لا تمتلك دورًا فاعلًا يمكنه تغيير المشهد.

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عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

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