https://sarabic.ae/20260804/ليبيا-بين-ضغوط-الخارج-ودعوات-التوافق-في-الداخل-1115759512.html
ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
سبوتنيك عربي
رغم إعلان المحتجين في طرابلس إنهاء حالة العصيان المدني، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا ألقت فيما يبدو بظلالها على المشهد السياسي. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T13:08+0000
2026-08-04T13:08+0000
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ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
سبوتنيك عربي
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
فعلى وقع هذه الاحتجاجات، أكد رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.في هذا الملف، قال الكاتب الصحفي الليبي، مالك المانع، إن الدعوة التي أطلقها المنفي وتكالة لا تأتي بجديد يمكن البناء عليه، نظرًا لعدم نجاح أي مسار شارك فيه المجلسان.وعن التحركات التركية، يرى المانع أن أنقرة باتت تدرك أن موازين القوة داخل ليبيا لم تعد مثل الأعوام الماضية، لافتًا إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالقيادة العسكرية في شرق البلاد.من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، د. إسماعيل محيشي، إن المجلس الرئاسي يحاول تحريك العمل السياسي مع الأعلى للدولة في ظل الغضب الشعبي في الشارع، لكن دون جدوى.في نفس السياق، ذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، أن المحاولات التي تجري في ليبيا لن يكتب لها النجاح، لأن الأسس التي تعتمد عليها غير قابلة للتنفيذ.وأوضح أن الأطراف الداخلية لا تمتلك دورًا فاعلًا يمكنه تغيير المشهد.
سبوتنيك عربي
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عبد الله حميد
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عبد الله حميد
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, аудио
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, аудио
ليبيا... بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
رغم إعلان المحتجين في طرابلس إنهاء حالة العصيان المدني، إلا أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا ألقت فيما يبدو بظلالها على المشهد السياسي.
فعلى وقع هذه الاحتجاجات، أكد رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة
، محمد تكالة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.
يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا تحركات سياسية ودبلوماسية متسارعة، حيث وسعت تركيا اتصالاتها مع سلطات شرق ليبيا، بالتوازي مع استمرار علاقاتها في الغرب. فيما تواجه المبادرة الأمريكية عقبات أمام التوصل إلى صيغة لتوحيد السلطة التنفيذية.
في هذا الملف، قال الكاتب الصحفي الليبي، مالك المانع، إن الدعوة التي أطلقها المنفي وتكالة لا تأتي بجديد يمكن البناء عليه، نظرًا لعدم نجاح أي مسار شارك فيه المجلسان.
وعن التحركات التركية، يرى المانع أن أنقرة باتت تدرك أن موازين القوة داخل ليبيا لم تعد مثل الأعوام الماضية، لافتًا إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالقيادة العسكرية في شرق البلاد
.
من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، د. إسماعيل محيشي، إن المجلس الرئاسي يحاول تحريك العمل السياسي مع الأعلى للدولة في ظل الغضب الشعبي في الشارع، لكن دون جدوى.
وأكد أن الأنظار تتجه إلى التوافق الدولي حول الملف الليبي، خاصة مع انتهاء المدة القانونية للأجسام السياسية التي لا تمتلك أي رؤية أو استراتيجية، بحسب رأيه.
في نفس السياق، ذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي
، ضو المنصوري، أن المحاولات التي تجري في ليبيا لن يكتب لها النجاح، لأن الأسس التي تعتمد عليها غير قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن الأطراف الداخلية لا تمتلك دورًا فاعلًا يمكنه تغيير المشهد.