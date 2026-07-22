https://sarabic.ae/20260722/عضو-هيئة-صياغة-الدستور-لـسبوتنيك-مشروع-دستور-2017-يستمد-شرعيته-من-إرادة-الشعب-الليبي-1115404306.html

عضو هيئة صياغة الدستور لـ"سبوتنيك": مشروع دستور 2017 يستمد شرعيته من إرادة الشعب الليبي

عضو هيئة صياغة الدستور لـ"سبوتنيك": مشروع دستور 2017 يستمد شرعيته من إرادة الشعب الليبي

سبوتنيك عربي

يبقى ملف الدستور أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي الليبي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية عام 2017، وتباين... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T12:53+0000

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2026-07-22T12:53+0000

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وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشروع الدستور لا يزال يمثل أقوى الملفات المطروحة على الساحة الليبية، باعتباره الوثيقة الدستورية التي تستمد قوتها من مصدرها الشعبي، وتهدف إلى تنظيم سلطات الدولة وتقييدها، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم".وأشار إلى أن أبرز أسباب تعثر المشروع تتمثل في "ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الدستور باعتباره أساس بناء الدولة وضمان سيادة المواطن وحرياته، إلى جانب استمرار ثقافة التمسك بالسلطة، التي استُغلت من قبل أطراف استفادت من استمرار الأوضاع الراهنة، وحققت نفوذًا ومكاسب لا ترغب في قيام دولة المؤسسات والقانون، خشية فقدان تلك المكاسب أو التعرض للمساءلة القانونية مستقبلًا".وتابع: "مع كامل الاحترام لقيمته التاريخية، فإنه لم يكن نابعًا من إرادة الشعب الليبي، ولم يُعرض على استفتاء شعبي، كما انتهى العمل به وفق الآليات الدستورية المعروفة من خلال الإعلانات الدستورية التي صدرت عامي 1969 و2011".وأكد النعاس أن "بناء المستقبل لا يكون بالعودة إلى الماضي، فهناك من يدعو للعودة إلى دستور 1951، وآخرين يطالبون بدستور 1963 أو حتى العودة إلى مرحلة ما بعد عام 1969، إلا أن الحل، يكمن في إقرار دستور حديث يستمد شرعيته من إرادة الشعب، وينظم مؤسسات الدولة، ويقيد السلطات، ويرسخ الحقوق والحريات، مع وجود قضاء دستوري مستقل يحمي النظام الدستوري ويصون حقوق الأفراد من أي تعسف".وأوضح أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها تقرير ما إذا كانت هناك مواد خلافية هي الهيئة التأسيسية قبل التصويت، ثم الشعب الليبي بعد الإقرار من خلال الاستفتاء"، وأضاف: "المشروع لو كان يتضمن مواد خلافية بالفعل لما حصل على تأييد 43 عضوًا من أصل 44 عضوًا، وأن الإجماع الكامل ليس شرطًا في عمل الهيئات الدستورية أو البرلمانات حول العالم، وأن الاحتكام يكون دائمًا إلى رأي الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية".وختم النعاس أن "الدستور هو أساس الدولة وضمان سيادتها، كما أنه الضامن لسيادة المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكن بناء دولة مستقرة وقائمة على المؤسسات من دونه".

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, الدستور الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري