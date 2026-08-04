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بين بيروت والقاهرة
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نائب لبناني: ما من حجة تمنع صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت
نائب لبناني: ما من حجة تمنع صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت
سبوتنيك عربي
رأى النائب عن التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني، إدغار طرابلسي، في سياق الحديث عن انفجار مرفأ بيروت، أن العدالة لا تزال غائبة بسبب وجود "خفايا" يسعى... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال طرابلسي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه القضية تستوجب تعاونًا دوليًا مع الدولة اللبنانية، وأن الفرق الفرنسية والأمريكية، لم تقدّم حتى الآن أقله وفقاً لما هو معلن ومتاح من معلومات، أي تقرير إلى لبنان رغم المتابعة المستمرة، كذلك لم ترد إلى الدولة اللبنانية الصور اللازمة من الأقمار الصناعية على الرغم من أن هذه الأقمار تراقبنا على مدار الساعة".وأضاف النائب في البرلمان اللبناني، أن حصر القضية في بعدها الداخلي يصب في مصلحة "المجرم الحقيقي"، فمن غير المنطق غض النظر عن الأسباب الخارجية وعن المصلحة الخارجية من هذه الجريمة البشعة التي أمَت بعاصمتنا، علماً أنه على منوال الكثير من الأمور، هناك من دفع لإدخال جريمة العصر في كواليس السياسية الداخلية اللبنانية وذلك طمساً للحقيقة والعدالة".وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت.الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
https://sarabic.ae/20260804/من-أمام-نصب-الضحايا-أهالي-مرفأ-بيروت-يجددون-المطالبة-بالعدالة-بعد-6-سنوات-1115758136.html
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لبنان, حصري, العالم العربي
لبنان, حصري, العالم العربي

نائب لبناني: ما من حجة تمنع صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت

13:12 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Hussein Mallaتداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020
تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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رأى النائب عن التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني، إدغار طرابلسي، في سياق الحديث عن انفجار مرفأ بيروت، أن العدالة لا تزال غائبة بسبب وجود "خفايا" يسعى البعض إلى إبقائها غامضة، وأكد أن "لا يمكن استبعاد فرضية الاعتداء على بيروت أو احتمال وجود عمل إرهابي خارجي مرتبط بالقضية".
وقال طرابلسي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه القضية تستوجب تعاونًا دوليًا مع الدولة اللبنانية، وأن الفرق الفرنسية والأمريكية، لم تقدّم حتى الآن أقله وفقاً لما هو معلن ومتاح من معلومات، أي تقرير إلى لبنان رغم المتابعة المستمرة، كذلك لم ترد إلى الدولة اللبنانية الصور اللازمة من الأقمار الصناعية على الرغم من أن هذه الأقمار تراقبنا على مدار الساعة".

واعتبر أنه "لا حجة اليوم لعدم صدور القرار الظني"، متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون دخول السلطة إلى عمق الملف، وقال: "من يمنعهم؟".

وأضاف النائب في البرلمان اللبناني، أن حصر القضية في بعدها الداخلي يصب في مصلحة "المجرم الحقيقي"، فمن غير المنطق غض النظر عن الأسباب الخارجية وعن المصلحة الخارجية من هذه الجريمة البشعة التي أمَت بعاصمتنا، علماً أنه على منوال الكثير من الأمور، هناك من دفع لإدخال جريمة العصر في كواليس السياسية الداخلية اللبنانية وذلك طمساً للحقيقة والعدالة".

واعتبر أن "ما جرى يندرج ضمن مخطط يستهدف إنهاء الدور الاقتصادي لبيروت، وإنهاء دور مرفأ بيروت لصالح مرفأ حيفا، فمن يراقب المشهد اللبناني العام منذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019 مروراً بانفجار المرفأ ووصولاً إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدرك تماما أن المخطط واضح وهادف لإنهاء دور بلدنا".

من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
بعد 6 سنوات... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة
12:24 GMT
وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت.
الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
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