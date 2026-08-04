https://sarabic.ae/20260804/نائب-لبناني-ما-من-حجة-تمنع-صدور-القرار-الظني-في-قضية-انفجار-مرفأ-بيروت--1115759653.html

نائب لبناني: ما من حجة تمنع صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت

نائب لبناني: ما من حجة تمنع صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت

سبوتنيك عربي

رأى النائب عن التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني، إدغار طرابلسي، في سياق الحديث عن انفجار مرفأ بيروت، أن العدالة لا تزال غائبة بسبب وجود "خفايا" يسعى... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T13:12+0000

2026-08-04T13:12+0000

2026-08-04T13:12+0000

لبنان

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وقال طرابلسي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه القضية تستوجب تعاونًا دوليًا مع الدولة اللبنانية، وأن الفرق الفرنسية والأمريكية، لم تقدّم حتى الآن أقله وفقاً لما هو معلن ومتاح من معلومات، أي تقرير إلى لبنان رغم المتابعة المستمرة، كذلك لم ترد إلى الدولة اللبنانية الصور اللازمة من الأقمار الصناعية على الرغم من أن هذه الأقمار تراقبنا على مدار الساعة".وأضاف النائب في البرلمان اللبناني، أن حصر القضية في بعدها الداخلي يصب في مصلحة "المجرم الحقيقي"، فمن غير المنطق غض النظر عن الأسباب الخارجية وعن المصلحة الخارجية من هذه الجريمة البشعة التي أمَت بعاصمتنا، علماً أنه على منوال الكثير من الأمور، هناك من دفع لإدخال جريمة العصر في كواليس السياسية الداخلية اللبنانية وذلك طمساً للحقيقة والعدالة".وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت.الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة

https://sarabic.ae/20260804/من-أمام-نصب-الضحايا-أهالي-مرفأ-بيروت-يجددون-المطالبة-بالعدالة-بعد-6-سنوات-1115758136.html

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