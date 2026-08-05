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"أنصار الله" تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف ناقلة النفط السعودية "وفاء"، قبالة منطقة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مؤكدة أن "الهجوم نُفذ بعدد من... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T07:24+0000
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، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، إن العملية تأتي ضمن ما وصفه بـ"الحظر البحري" على السعودية، مشيرًا إلى أن إجمالي السفن السعودية، التي استهدفتها الجماعة، منذ بدء هذا الحظر في 22 يوليو/ تموز الماضي، ارتفع إلى 8 ناقلات نفط، على حد قوله.وأعلنت الجماعة أنها منعت 29 ناقلة نفط سعودية من العبور في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة أنها "أجبرتها على التراجع والعودة"، وذلك وفق ما نقلته قناة "المسيرة" اليمنية. ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260805/المجلس-الرئاسي-اليمني-يطالب-بتحرك-دولي-عاجل-ويحمل-أنصار-الله-مسؤولية-إغراق-سفينة-هندية-1115776293.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف ناقلة النفط السعودية "وفاء"، قبالة منطقة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مؤكدة أن "الهجوم نُفذ بعدد من الصواريخ البالستية وأصاب هدفه بدقة"، وفق تعبيرها.
، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، إن العملية تأتي ضمن ما وصفه بـ"الحظر البحري" على السعودية، مشيرًا إلى أن إجمالي السفن السعودية، التي استهدفتها الجماعة،
منذ بدء هذا الحظر في 22 يوليو/ تموز الماضي، ارتفع إلى 8 ناقلات نفط، على حد قوله.
وأعلنت الجماعة أنها منعت 29 ناقلة نفط سعودية من العبور في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة أنها "أجبرتها على التراجع والعودة"، وذلك وفق ما نقلته قناة "المسيرة" اليمنية.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، في حال شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله
"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية
عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.