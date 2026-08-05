https://sarabic.ae/20260805/الجيش-الإسرائيلي-حزب-الله-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-والجيش-سيعمل-ضده-1115789961.html

الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" خرق اتفاق وقف إطلاق النار والجيش سيعمل ضده

الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" خرق اتفاق وقف إطلاق النار والجيش سيعمل ضده

سبوتنيك عربي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "حزب الله" اللبناني خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع تل أبيب والجيش الإسرائيلي سيعمل ضده بقوة. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T13:23+0000

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ونشر الجيش بيانا له، اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله أن "حزب الله" خرق الاتفاق الموقّع مع إسرائيل، داعيًا قرية المنصوري جنوبي لبنان إلى الإخلاء.وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه "يُطلب من سكان قرية المنصوري إخلاء منازلهم لمسافة كيلومتر واحد على الأقل".وتابع، محذرًا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة"، وفق تعبيره.ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.

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