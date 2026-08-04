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رئيس الحكومة اللبنانية ردا على نعيم قاسم: من تفرد بقرار الحرب لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية
رئيس الحكومة اللبنانية ردا على نعيم قاسم: من تفرد بقرار الحرب لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية
سبوتنيك عربي
رد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تصريحات أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، معتبراً أن من "يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل، هو نفسه من انفرد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:01+0000
2026-08-04T12:01+0000
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وقال سلام، في بيان له، إن "من "تفرّد بقرار الحرب، ويحاول الاستمرار في مصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح اللبنانيين، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيك عن السيادة".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، على أنه "لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل، في دولة لها جيش واحد يبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية بقواه الذاتية حصرًا".وأضاف أن "الحوار والوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الاعتراف بالحقائق وتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها"، داعياً إلى التخلي عن "لغة التخوين" واعتماد الحوار والتضامن الوطني لمواجهة التحديات.وأكد سلام، تمسك الدولة اللبنانية بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مشدداً على أن الدولة ستبقى "حضناً لجميع اللبنانيين"، ولا سيما المتضررين من النزاع.أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق، أن لبنان والمنطقة يواجهون، "عدواناً أمريكياً إسرائيلياً" يستهدف إضعاف قوى المقاومة، معتبراً أن الهدف هو "إطفاء جذوة المقاومة واستعمار المنطقة".وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "العدوان على لبنان خلال يوليو/تموز 2024 كان يهدف إلى إنهاء المقاومة واقتلاعها من الأرض والحياة"، مضيفاً أن الجهات التي شنت الهجوم كانت تستعد لمعركة كبرى اعتقدت أنها ستنهي المقاومة، لكنها فوجئت بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين، على حد قوله.وانتقد الأمين العام لـ"حزب الله"، أداء السلطات اللبنانية، متهماً إياها بتقديم تنازلات لإسرائيل، وقال إن "السلطة اللبنانية كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً للبنان"، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" وفتح حوار مع المقاومة بهدف ترميم الوضع الداخلي.كما انتقد قاسم، مسار المفاوضات المباشرة، معتبرًا أنها "لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية"، داعياً في المقابل إلى التركيز على تعزيز سيادة الدولة وتقوية الجيش اللبناني، ووضع برنامج زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار.وأضاف أن ما يجري في قرى وبلدات جنوبي لبنان من دمار، بحسب تعبيره، يجب أن يدفع السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف أكثر حدة، متهماً الولايات المتحدة بالإشراف على ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.وأكد أن "الخيار الوحيد لإسرائيل هي أن تنسحب وستنسحب"، مشيرا إلى أن "الحزب مع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني".كما أشار قاسم، إلى أن "مسار مذكرة التفاهم" هو الذي سيؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي، معتبراً أن "صمود المقاومة" كان السبب في تحقيق ذلك، بحسب قوله.ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

رئيس الحكومة اللبنانية ردا على نعيم قاسم: من تفرد بقرار الحرب لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية

12:01 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayرئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
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رد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تصريحات أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، معتبراً أن من "يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل، هو نفسه من انفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب عبثية منحت إسرائيل ذرائع للاعتداء على البلاد".
وقال سلام، في بيان له، إن "من "تفرّد بقرار الحرب، ويحاول الاستمرار في مصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح اللبنانيين، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيك عن السيادة".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، على أنه "لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل، في دولة لها جيش واحد يبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية بقواه الذاتية حصرًا".
وأضاف أن "الحوار والوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الاعتراف بالحقائق وتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها"، داعياً إلى التخلي عن "لغة التخوين" واعتماد الحوار والتضامن الوطني لمواجهة التحديات.
وأكد سلام، تمسك الدولة اللبنانية بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مشدداً على أن الدولة ستبقى "حضناً لجميع اللبنانيين"، ولا سيما المتضررين من النزاع.
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق، أن لبنان والمنطقة يواجهون، "عدواناً أمريكياً إسرائيلياً" يستهدف إضعاف قوى المقاومة، معتبراً أن الهدف هو "إطفاء جذوة المقاومة واستعمار المنطقة".
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وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "العدوان على لبنان خلال يوليو/تموز 2024 كان يهدف إلى إنهاء المقاومة واقتلاعها من الأرض والحياة"، مضيفاً أن الجهات التي شنت الهجوم كانت تستعد لمعركة كبرى اعتقدت أنها ستنهي المقاومة، لكنها فوجئت بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين، على حد قوله.
وانتقد الأمين العام لـ"حزب الله"، أداء السلطات اللبنانية، متهماً إياها بتقديم تنازلات لإسرائيل، وقال إن "السلطة اللبنانية كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً للبنان"، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية" وفتح حوار مع المقاومة بهدف ترميم الوضع الداخلي.
كما انتقد قاسم، مسار المفاوضات المباشرة، معتبرًا أنها "لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية"، داعياً في المقابل إلى التركيز على تعزيز سيادة الدولة وتقوية الجيش اللبناني، ووضع برنامج زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار.
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أمس, 10:10 GMT
وأضاف أن ما يجري في قرى وبلدات جنوبي لبنان من دمار، بحسب تعبيره، يجب أن يدفع السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف أكثر حدة، متهماً الولايات المتحدة بالإشراف على ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وأكد أن "الخيار الوحيد لإسرائيل هي أن تنسحب وستنسحب"، مشيرا إلى أن "الحزب مع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني".
كما أشار قاسم، إلى أن "مسار مذكرة التفاهم" هو الذي سيؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي، معتبراً أن "صمود المقاومة" كان السبب في تحقيق ذلك، بحسب قوله.
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ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
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