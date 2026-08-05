https://sarabic.ae/20260805/باحث-عزل-روسيا-عن-الخارطة-العالمية-غير-ممكن-وعلاقتها-الاستراتيجية-مع-سوريا-مستمرة-1115785248.html

باحث: عزل روسيا عن الخارطة العالمية غير ممكن وعلاقتها الاستراتيجية مع سوريا مستمرة

باحث: عزل روسيا عن الخارطة العالمية غير ممكن وعلاقتها الاستراتيجية مع سوريا مستمرة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات، عمار جلو، من دمشق، أن "استئناف الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق، يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في ظل... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T11:19+0000

2026-08-05T11:19+0000

2026-08-05T11:19+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأوضح جلو، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقات الروسية-السورية اكتسبت طابعا استراتيجيا، ولا سيما بعد التحول الذي شهدته المنطقة عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضي، حيث أصبح الاتحاد السوفييتي آنذاك حجر الأساس في بناء العلاقات المتميزة التي تطورت لاحقا بين سوريا وروسيا".وشدد جلو على أن "عزل روسيا عن الخارطة العالمية أمر غير ممكن، باعتبارها من أكثر الدول تأثيرا وفاعلية في النظام الدولي، وهي حريصة على الحفاظ على علاقات الشراكة والتحالف مع الدول الحليفة، ولم تتخل عن حلفائها يوما، وأثبتت قدرتها على دعم سوريا في مختلف المراحل والدفاع عن سوريا الجديدة".وختم بالتأكيد أن سوريا معنية بالحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، بما يسهم في تعزيز استقرارها وحماية مصالحها الاستراتيجية، وحتى "لا تصبح لقمة سائغة لكثير من الدول التي تريد ابتلاعها".

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