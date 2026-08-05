باحث: عزل روسيا عن الخارطة العالمية غير ممكن وعلاقتها الاستراتيجية مع سوريا مستمرة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أكد الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات، عمار جلو، من دمشق، أن "استئناف الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق، يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في ظل المواقف الروسية الداعمة لسوريا على مدى عقود.
وأوضح جلو، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقات الروسية-السورية اكتسبت طابعا استراتيجيا، ولا سيما بعد التحول الذي شهدته المنطقة عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضي، حيث أصبح الاتحاد السوفييتي آنذاك حجر الأساس في بناء العلاقات المتميزة التي تطورت لاحقا بين سوريا وروسيا".
وأشار إلى أن "هذه العلاقة مستمرة مع سوريا الجديدة، وتقوم على أسس سليمة بين دولتين، انطلاقا من تقدير دمشق لما قدمته روسيا منذ الاستقلال السوري حتى اليوم، إلى جانب اعتماد السياسة الخارجية السورية نهجا متوازنا يقوم على عدم الاصطفاف في المحاور الإقليمية والدولية، والتركيز على بناء الدولة وإقامة علاقات جيدة مع مختلف دول العالم، بما فيها روسيا، التي لا يمكن الاستغناء عنها في إطار هذه العلاقات".
وشدد جلو على أن "عزل روسيا عن الخارطة العالمية أمر غير ممكن، باعتبارها من أكثر الدول تأثيرا وفاعلية في النظام الدولي، وهي حريصة على الحفاظ على علاقات الشراكة والتحالف مع الدول الحليفة، ولم تتخل عن حلفائها يوما، وأثبتت قدرتها على دعم سوريا في مختلف المراحل والدفاع عن سوريا الجديدة".
وأكد أنه "لا غنى لسوريا عن روسيا"، وأشار إلى أن "الجيش السوري اعتمد تاريخيا على التسليح الروسي، كما أن العديد من المنشآت والمؤسسات والمشاريع الحيوية أنشئت بالتعاون مع روسيا، وفي مقدمتها سد الفرات، فضلا عن إسهامها في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، سواء في المؤسسة العسكرية أو في مؤسسات الدولة الأخرى."
وختم بالتأكيد أن سوريا معنية بالحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، بما يسهم في تعزيز استقرارها وحماية مصالحها الاستراتيجية، وحتى "لا تصبح لقمة سائغة لكثير من الدول التي تريد ابتلاعها".