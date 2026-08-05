https://sarabic.ae/20260805/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-لوجيستية-وورشات-لتجميع-المسيرات-في-كييف-الدفاع-الروسية-1115776762.html
القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية وورشات لتجميع المسيرات في كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية وورشات لتجميع المسيرات في كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T04:53+0000
2026-08-05T04:53+0000
2026-08-05T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت مراكز النقل والإمداد والتوزيع في كييف وضواحيها، والتي تُستخدم لتخزين ونقل مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلًا عن إنتاج وتوزيع الطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-كانتا-تفرغان-شحنات-عسكرية-في-ميناء-نيكولاييف---وزارة-الدفاع-1115730535.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية وورشات لتجميع المسيرات في كييف- وزارة الدفاع
04:53 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 05.08.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت مراكز النقل والإمداد والتوزيع في كييف وضواحيها، والتي تُستخدم لتخزين ونقل مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلًا عن إنتاج وتوزيع الطائرات المسيرة".
وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.