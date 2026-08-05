https://sarabic.ae/20260805/خبير-فرص-المرشحين-لمنصب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-متفاوتة-والفيتو-يحد-من-فاعليته-1115789659.html
خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته
خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته
سبوتنيك عربي
أفاد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نبيل نجم الدين، بأن سباق اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يشهد منافسة بين 7... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T13:22+0000
2026-08-05T13:22+0000
2026-08-05T13:22+0000
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وأوضح نجم الدين، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن من بين المتنافسين المرشحان الأفريقيان، الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، مشيرا إلى أن ملامح المنافسة قد تتضح بشكل أكبر مع نهاية أغسطس/ آب الجاري.ولفت إلى أن "فرص المرشحين متفاوتة، وأن عملية الاختيار تخضع لقواعد وآليات داخلية لا يطلع عليها سوى المقربون من دوائر صنع القرار داخل المنظمة".وأضاف أن "هوية الأمين العام، سواء كان من أفريقيا أو من أي قارة أخرى، ليست العامل الحاسم بالنسبة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لأن صلاحيات المنصب تظل محدودة في ظل قدرة هذه الدول على استخدام حق النقض (الفيتو)".ودعا نجم الدين إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن، بما يشمل إصلاح آلية استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يتيح تمثيلا أوسع للدول الأعضاء ويعزز فاعلية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فرص أي مرشح في إحداث تأثير حقيقي ترتبط بإصلاح مؤسسي للمنظمة، وليس فقط بشخص الأمين العام.يذكر أن المرشحين هم رافاييل غروسي، المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأرجنتين، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت، وريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا سابقا، وماريا فرناندا إسبينوسا وزيرة الخارجية والدفاع الإكوادورية سابقا، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غيانا سابقا، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال والدبلوماسي والسياسي الأوغندي أولارا أوتونو.وسيعقد مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري أول اقتراع سري مغلق، على أن يتبعه عدد غير محدد من الاقتراعات المماثلة حتى ينال أحد المرشحين تسعة أصوات دون أن يستخدم أي من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض.ويُرفع اسم المرشح المختار بعدها إلى الجمعية العامة لتعيينه رسميا، ويتولى المنصب في 1 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد انتهاء ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
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جيهان لطفي سليمان
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
العالم, أخبار العالم الآن, حصري, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
العالم, أخبار العالم الآن, حصري, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
حصري
أفاد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نبيل نجم الدين، بأن سباق اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يشهد منافسة بين 7 مرشحين تتفاوت فرصهم في الفوز.
وأوضح نجم الدين، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك
"، أن من بين المتنافسين المرشحان الأفريقيان، الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، مشيرا إلى أن ملامح المنافسة قد تتضح بشكل أكبر مع نهاية أغسطس/ آب الجاري.
ولفت إلى أن "فرص المرشحين متفاوتة، وأن عملية الاختيار تخضع لقواعد وآليات داخلية لا يطلع عليها سوى المقربون من دوائر صنع القرار داخل المنظمة".
وأضاف أن "هوية الأمين العام، سواء كان من أفريقيا أو من أي قارة أخرى، ليست العامل الحاسم بالنسبة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لأن صلاحيات المنصب تظل محدودة في ظل قدرة هذه الدول على استخدام حق النقض (الفيتو)".
ورأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن "الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة في أداء دورها، سواء فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين أو حماية حقوق الإنسان"، معتبرا أن "صلاحيات الأمين العام تبقى مقيدة في ظل الهيكل الحالي للمنظمة".
ودعا نجم الدين إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن، بما يشمل إصلاح آلية استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يتيح تمثيلا أوسع للدول الأعضاء ويعزز فاعلية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فرص أي مرشح في إحداث تأثير حقيقي ترتبط بإصلاح مؤسسي للمنظمة
، وليس فقط بشخص الأمين العام.
يذكر أن المرشحين هم رافاييل غروسي، المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأرجنتين، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت، وريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا سابقا، وماريا فرناندا إسبينوسا وزيرة الخارجية والدفاع الإكوادورية سابقا، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غيانا سابقا، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال والدبلوماسي والسياسي الأوغندي أولارا أوتونو.
وسيعقد مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري أول اقتراع سري مغلق، على أن يتبعه عدد غير محدد من الاقتراعات المماثلة حتى ينال أحد المرشحين تسعة أصوات دون أن يستخدم أي من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض.
ويُرفع اسم المرشح
المختار بعدها إلى الجمعية العامة لتعيينه رسميا، ويتولى المنصب في 1 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد انتهاء ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.