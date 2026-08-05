خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260805/خبير-فرص-المرشحين-لمنصب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-متفاوتة-والفيتو-يحد-من-فاعليته-1115789659.html
خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته
خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته
سبوتنيك عربي
أفاد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نبيل نجم الدين، بأن سباق اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يشهد منافسة بين 7... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T13:22+0000
2026-08-05T13:22+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115789498_0:0:629:353_1920x0_80_0_0_7c876e6e003c2687bdb9ad879500d3b3.jpg
وأوضح نجم الدين، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن من بين المتنافسين المرشحان الأفريقيان، الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، مشيرا إلى أن ملامح المنافسة قد تتضح بشكل أكبر مع نهاية أغسطس/ آب الجاري.ولفت إلى أن "فرص المرشحين متفاوتة، وأن عملية الاختيار تخضع لقواعد وآليات داخلية لا يطلع عليها سوى المقربون من دوائر صنع القرار داخل المنظمة".وأضاف أن "هوية الأمين العام، سواء كان من أفريقيا أو من أي قارة أخرى، ليست العامل الحاسم بالنسبة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لأن صلاحيات المنصب تظل محدودة في ظل قدرة هذه الدول على استخدام حق النقض (الفيتو)".ودعا نجم الدين إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن، بما يشمل إصلاح آلية استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يتيح تمثيلا أوسع للدول الأعضاء ويعزز فاعلية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فرص أي مرشح في إحداث تأثير حقيقي ترتبط بإصلاح مؤسسي للمنظمة، وليس فقط بشخص الأمين العام.يذكر أن المرشحين هم رافاييل غروسي، المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأرجنتين، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت، وريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا سابقا، وماريا فرناندا إسبينوسا وزيرة الخارجية والدفاع الإكوادورية سابقا، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غيانا سابقا، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال والدبلوماسي والسياسي الأوغندي أولارا أوتونو.وسيعقد مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري أول اقتراع سري مغلق، على أن يتبعه عدد غير محدد من الاقتراعات المماثلة حتى ينال أحد المرشحين تسعة أصوات دون أن يستخدم أي من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض.ويُرفع اسم المرشح المختار بعدها إلى الجمعية العامة لتعيينه رسميا، ويتولى المنصب في 1 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد انتهاء ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
https://sarabic.ae/20260722/ترامب-يسعى-لترشيح-رئيس-فيفا-جياني-إنفانتينو-لمنصب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1115391113.html
https://sarabic.ae/20260617/وزير-الخارجية-الصيني-الأمم-المتحدة-لا-تزال-هيكلا-دوليا-مهما-1114420157.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115789498_44:0:515:353_1920x0_80_0_0_f230e9a4f7dedd3fda2158bc03e0860d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حصري, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
العالم, أخبار العالم الآن, حصري, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش

خبير: فرص المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متفاوتة والفيتو يحد من فاعليته

13:22 GMT 05.08.2026
© Sputnikالكاتب المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية نبيل نجم الدين
الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية نبيل نجم الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
حصري
أفاد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نبيل نجم الدين، بأن سباق اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يشهد منافسة بين 7 مرشحين تتفاوت فرصهم في الفوز.
وأوضح نجم الدين، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن من بين المتنافسين المرشحان الأفريقيان، الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، مشيرا إلى أن ملامح المنافسة قد تتضح بشكل أكبر مع نهاية أغسطس/ آب الجاري.
ولفت إلى أن "فرص المرشحين متفاوتة، وأن عملية الاختيار تخضع لقواعد وآليات داخلية لا يطلع عليها سوى المقربون من دوائر صنع القرار داخل المنظمة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
إعلام: ترامب يسعى لترشيح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
22 يوليو, 00:25 GMT
وأضاف أن "هوية الأمين العام، سواء كان من أفريقيا أو من أي قارة أخرى، ليست العامل الحاسم بالنسبة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لأن صلاحيات المنصب تظل محدودة في ظل قدرة هذه الدول على استخدام حق النقض (الفيتو)".
ورأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن "الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة في أداء دورها، سواء فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين أو حماية حقوق الإنسان"، معتبرا أن "صلاحيات الأمين العام تبقى مقيدة في ظل الهيكل الحالي للمنظمة".
ودعا نجم الدين إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن، بما يشمل إصلاح آلية استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يتيح تمثيلا أوسع للدول الأعضاء ويعزز فاعلية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فرص أي مرشح في إحداث تأثير حقيقي ترتبط بإصلاح مؤسسي للمنظمة، وليس فقط بشخص الأمين العام.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
وزير الخارجية الصيني: الأمم المتحدة لا تزال هيكلا دوليا مهما
17 يونيو, 04:28 GMT
يذكر أن المرشحين هم رافاييل غروسي، المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأرجنتين، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت، وريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا سابقا، وماريا فرناندا إسبينوسا وزيرة الخارجية والدفاع الإكوادورية سابقا، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غيانا سابقا، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال والدبلوماسي والسياسي الأوغندي أولارا أوتونو.
وسيعقد مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري أول اقتراع سري مغلق، على أن يتبعه عدد غير محدد من الاقتراعات المماثلة حتى ينال أحد المرشحين تسعة أصوات دون أن يستخدم أي من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض.
ويُرفع اسم المرشح المختار بعدها إلى الجمعية العامة لتعيينه رسميا، ويتولى المنصب في 1 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد انتهاء ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала