https://sarabic.ae/20260617/وزير-الخارجية-الصيني-الأمم-المتحدة-لا-تزال-هيكلا-دوليا-مهما-1114420157.html
وزير الخارجية الصيني: الأمم المتحدة لا تزال هيكلا دوليا مهما
وزير الخارجية الصيني: الأمم المتحدة لا تزال هيكلا دوليا مهما
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الأمم المتحدة لا تزال منظمة دولية مهمة، لكن سلطتها ودورها لا يحظيان بالاحترام الكامل اليوم. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T04:28+0000
2026-06-17T04:28+0000
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وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي: "اليوم، إذا بدت التعددية ضعيفة، فليس ذلك لأن الأمم المتحدة لم تعد مهمة، ولكن لأن سلطتها ودورها لا يحظيان بالاحترام الكافي ولا يتم إدراكهما بشكل كامل".وأضاف: "يجب علينا أن ندعم بنشاط الدور المحوري للأمم المتحدة، وأن نستخدم منصتها لبناء توافق عالمي، وتنسيق أعمال الدول، والاستجابة المشتركة للتحديات، والقضاء تدريجيًا على أوجه القصور في الحوكمة العالمية".كما أكد، وانغ يي، على ضرورة تسريع إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز تمثيل وصوت دول الجنوب العالمي، وتنشيط الأمم المتحدة باستمرار، وتحسين فعالية المنظمة.قدمت الصين، اليوم الأربعاء، ورقة بيضاء بعنوان "صياغة نظام أكثر عدلاً وعقلانية للحوكمة العالمية: مفاهيم الصين ومبادراتها وإجراءاتها".وانغ يي: دور منظمة شنغهاي للتعاون لم ينته بعد ويمكنها أن تكون قدوة وتساهم في تعزيز السلامنحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العام
https://sarabic.ae/20260526/وزير-الخارجية-الصيني-العالم-يشهد-أكبر-تحولات-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1113761453.html
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الصين, العالم
وزير الخارجية الصيني: الأمم المتحدة لا تزال هيكلا دوليا مهما
04:28 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 04:45 GMT 17.06.2026)
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الأمم المتحدة لا تزال منظمة دولية مهمة، لكن سلطتها ودورها لا يحظيان بالاحترام الكامل اليوم.
وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي: "اليوم، إذا بدت التعددية ضعيفة، فليس ذلك لأن الأمم المتحدة لم تعد مهمة، ولكن لأن سلطتها ودورها لا يحظيان بالاحترام الكافي ولا يتم إدراكهما بشكل كامل".
ووفقاً له، فإن اليوم هناك خطر العودة إلى "قانون الغاب"، ليس لأن ميثاق الأمم المتحدة قديم، بل "لأنه لا يحظى بالاحترام والحماية المناسبين".
وأضاف: "يجب علينا أن ندعم بنشاط الدور المحوري للأمم المتحدة، وأن نستخدم منصتها لبناء توافق عالمي، وتنسيق أعمال الدول، والاستجابة المشتركة للتحديات، والقضاء تدريجيًا على أوجه القصور في الحوكمة العالمية".
كما أكد، وانغ يي، على ضرورة تسريع إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز تمثيل وصوت دول الجنوب العالمي، وتنشيط الأمم المتحدة باستمرار، وتحسين فعالية المنظمة.
قدمت الصين، اليوم الأربعاء، ورقة بيضاء بعنوان "صياغة نظام أكثر عدلاً وعقلانية للحوكمة العالمية: مفاهيم الصين ومبادراتها وإجراءاتها".