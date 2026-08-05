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روسيا تعرض طلقة صيد بسرعة تتجاوز 1000 متر في الثانية
روسيا تعرض طلقة صيد بسرعة تتجاوز 1000 متر في الثانية
سبوتنيك عربي
وتحلّ هذه الرصاصة بالكامل في السوق الروسية محلّ نظائرها الأجنبية مثل "308 وين". 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T10:57+0000
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وسرعة الانطلاق للرصاصة تتجاوز 1000 متر في الثانية، وهذا يضمن دقة عالية ومسارًا مقوسًا قليلًا، ما يجعل الذخيرة فعالة حتى مع البنادق القصيرة الماسورة. وكما تم اختيار مكونات الطلقة بعناية لضمان زيادة القوة مع الحفاظ على ضغط آمن في حجرة السلاح.وفي السياق ذاته، تنتج العلامة التجارية "إيغلا" الذخائر المتشابكة والمتخصصة، ومنها خراطيش مضادة للمسيرات مزودة ببندقية عالية القوة، والتي تستخدم بالفعل في ظروف القتال لتدمير المسيرات حتى مسافة 100 متر.
https://sarabic.ae/20260805/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعتي-سومي-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115783939.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا تعرض طلقة صيد بسرعة تتجاوز 1000 متر في الثانية

10:57 GMT 05.08.2026
© Sputnik"6 بي - 50".. مدفع رشاش روسي بـ 700 طلقة في الدقيقة
6 بي - 50.. مدفع رشاش روسي بـ 700 طلقة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
وتحلّ هذه الرصاصة بالكامل في السوق الروسية محلّ نظائرها الأجنبية مثل "308 وين".
وسرعة الانطلاق للرصاصة تتجاوز 1000 متر في الثانية، وهذا يضمن دقة عالية ومسارًا مقوسًا قليلًا، ما يجعل الذخيرة فعالة حتى مع البنادق القصيرة الماسورة. وكما تم اختيار مكونات الطلقة بعناية لضمان زيادة القوة مع الحفاظ على ضغط آمن في حجرة السلاح.

وأعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية: " الصيادون كانوا دائما في روسيا وما زالوا ولن تعيقنا أي عقوبات. غادر الموردون الأجانب روسيا إثر العقوبات، بما في ذلك الوكلاء الحصريون، وبذلك سببوا لأنفسهم الخسارة. في المقابل، يقدم صانعو الأسلحة لدينا ذخيرة ذات جودة مماثلة وأفضل. تمتاز الرصاصة الجديدة "روكيت" بسرعة كبيرة ودقّة بالغة، وبحسب قوّتها تم تصميم المكونات الموجودة في التركيبة خصيصًا للحفاظ على ضغط آمن في خرطوشة البندقية عند إطلاق النار".

مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي وزابوروجيه - وزارة الدفاع
10:11 GMT
وفي السياق ذاته، تنتج العلامة التجارية "إيغلا" الذخائر المتشابكة والمتخصصة، ومنها خراطيش مضادة للمسيرات مزودة ببندقية عالية القوة، والتي تستخدم بالفعل في ظروف القتال لتدمير المسيرات حتى مسافة 100 متر.
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