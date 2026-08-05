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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260805/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعتي-سومي-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115783939.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي وزابوروجيه - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي وزابوروجيه - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتين في كل من مقاطعتي سومي وزابوروجيه. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T10:11+0000
2026-08-05T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg
وجاء في البيان: "نتيجةً للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا و15 مركبة ومحطتين للحرب الإلكترونية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و1083 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وأوضج البيان أن الأضرار وقعت بالقرب من بلدتي فاسيلكيفكا وبودغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدات نوفوروسيفكا وميروفكا ونوفوي بولي وترودولينيفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع استراتيجية متقدمة. وتم تحييد القوات وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".وأضاف البيان: "خسر العدو أكثر من 210 جنود، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، و3 مدافع ميدانية. كما تم تدمير رادارين مضادين للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكيي الصنع، و3 أنظمة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت كوادرها ومعداتها بالقرب من بلدات بيساريفكا، وأولانوفو، وسادكي في مقاطعة سومي.وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات كاراسيفكا، وسوسنوفي بور، وكوبينو، وإيزبيتسكوي، وإيفانوفكا.وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر إستراتيجية، ما أدى إلى خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء قوات آزوف الخاصة (وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، 4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات فوديانسكوي، وأنوفكا، وغروزسكوي، ونوفوترويتسك، ونوفوغريغوروفكا، وماتياشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ورايبولي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و28 مركبة، وقطعة مدفعية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاعطائرة روسية مسيرة تستهدف شاحنة تقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك- وزارة الدفاع
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https://sarabic.ae/20260804/القوات-الروسية-تواصل-استهداف-سفن-ومنشآت-مرتبطة-بإمداد-القوات-الأوكرانية-وزارة-الدفاع-1115765296.html
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-كانتا-تفرغان-شحنات-عسكرية-في-ميناء-نيكولاييف---وزارة-الدفاع-1115730535.html
https://sarabic.ae/20260731/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1115648697.html
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القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي وزابوروجيه - وزارة الدفاع

10:11 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 10:38 GMT 05.08.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتين في كل من مقاطعتي سومي وزابوروجيه.
وجاء في البيان: "نتيجةً للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي".
وتابع: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زارنيتسا في مقاطعة زابوروجيه".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا و15 مركبة ومحطتين للحرب الإلكترونية".
وأضاف أن "مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف ويوليفكا وزابوروجيتس في مقاطعة زابوروجيه.
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وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و1083 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".
وأضاف أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في عمق دفاعات العدو، وهزمت أفراد ومعدات لواء هجومي، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".
وأوضج البيان أن الأضرار وقعت بالقرب من بلدتي فاسيلكيفكا وبودغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدات نوفوروسيفكا وميروفكا ونوفوي بولي وترودولينيفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه.
وأشار إلى أن "العدو خسر أكثر من 360 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M198" عيار 155 ملم".
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ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع استراتيجية متقدمة. وتم تحييد القوات وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".
ووقعت الهزائم في مناطق بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغوغورسك، ودونيتسكوي، وماياكي، وستاري كارافان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "خسر العدو أكثر من 210 جنود، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، و3 مدافع ميدانية. كما تم تدمير رادارين مضادين للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكيي الصنع، و3 أنظمة حرب إلكترونية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال: "خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 290 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و21 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت كوادرها ومعداتها بالقرب من بلدات بيساريفكا، وأولانوفو، وسادكي في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات كاراسيفكا، وسوسنوفي بور، وكوبينو، وإيزبيتسكوي، وإيفانوفكا.
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3 أغسطس, 13:59 GMT
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر إستراتيجية، ما أدى إلى خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء قوات آزوف الخاصة (وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، 4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات فوديانسكوي، وأنوفكا، وغروزسكوي، ونوفوترويتسك، ونوفوغريغوروفكا، وماتياشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ورايبولي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتابع: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرضت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، وفوج هجومي، ولواء مشاة بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة بالقرب من بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، وياسنوغوركا، ونيكانوروفكا، وأوريخوفاتكا، وفيروليوبوفكا، وبوباسني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و28 مركبة، وقطعة مدفعية".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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