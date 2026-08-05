https://sarabic.ae/20260805/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعتي-سومي-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115783939.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي وزابوروجيه - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي سومي وزابوروجيه - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتين في كل من مقاطعتي سومي وزابوروجيه. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T10:11+0000

2026-08-05T10:11+0000

2026-08-05T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في البيان: "نتيجةً للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا و15 مركبة ومحطتين للحرب الإلكترونية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و1083 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وأوضج البيان أن الأضرار وقعت بالقرب من بلدتي فاسيلكيفكا وبودغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدات نوفوروسيفكا وميروفكا ونوفوي بولي وترودولينيفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع استراتيجية متقدمة. وتم تحييد القوات وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".وأضاف البيان: "خسر العدو أكثر من 210 جنود، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، و3 مدافع ميدانية. كما تم تدمير رادارين مضادين للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكيي الصنع، و3 أنظمة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت كوادرها ومعداتها بالقرب من بلدات بيساريفكا، وأولانوفو، وسادكي في مقاطعة سومي.وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات كاراسيفكا، وسوسنوفي بور، وكوبينو، وإيزبيتسكوي، وإيفانوفكا.وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر إستراتيجية، ما أدى إلى خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء قوات آزوف الخاصة (وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، 4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات فوديانسكوي، وأنوفكا، وغروزسكوي، ونوفوترويتسك، ونوفوغريغوروفكا، وماتياشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ورايبولي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و28 مركبة، وقطعة مدفعية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاعطائرة روسية مسيرة تستهدف شاحنة تقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك- وزارة الدفاع

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