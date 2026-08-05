https://sarabic.ae/20260805/سوريا-والسعودية-توقعان-3-اتفاقيات-في-مجال-إنتاج-الطاقة--1115783373.html

سوريا والسعودية توقعان 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة

سوريا والسعودية توقعان 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة

سبوتنيك عربي

وقّعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة "الحرفي" السعودية للمقاولات، اليوم الأربعاء، في مبنى الشركة بالعاصمة السورية دمشق، ‏ثلاث اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T09:51+0000

2026-08-05T09:51+0000

2026-08-05T09:51+0000

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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تشمل الاتفاقيات "تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، باستطاعة إجمالية 760 ميغاواط، بالإضافة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط".وأوضحت الشركة أن الاتفاق يشمل تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل لحقول غازية عدة، مع توقعات برفع الإنتاج بنحو 50% خلال عام واحد، بما يدعم استقرار الإمدادات المحلية ويسهم في تنشيط الاقتصاد، بحسب وسائل إعلام سورية.بالتوازي، ذكرت وزارة الاستثمارات السعودية، أن الاستثمارات في سوريا ستغطي قطاعات حيوية وإستراتيجية، بما في ذلك العقارات، والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية والموارد البشرية والخدمات المالية.

https://sarabic.ae/20260406/سوريا-والسعودية-توقعان-اتفاقية-لتطوير-حقول-الغاز-في-المنطقة-الوسطى-1112327819.html

https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html

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