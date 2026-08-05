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بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية: قوات "المركز" أهم وحدات تحرير جمهورية دونيتسك
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سوريا والسعودية توقعان 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة
سوريا والسعودية توقعان 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة
سبوتنيك عربي
وقّعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة "الحرفي" السعودية للمقاولات، اليوم الأربعاء، في مبنى الشركة بالعاصمة السورية دمشق، ‏ثلاث اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T09:51+0000
2026-08-05T09:51+0000
أخبار سوريا اليوم
السعودية
استثمار
العالم العربي
قطاع الطاقة
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تشمل الاتفاقيات "تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، باستطاعة إجمالية 760 ميغاواط، بالإضافة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط".وأوضحت الشركة أن الاتفاق يشمل تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل لحقول غازية عدة، مع توقعات برفع الإنتاج بنحو 50% خلال عام واحد، بما يدعم استقرار الإمدادات المحلية ويسهم في تنشيط الاقتصاد، بحسب وسائل إعلام سورية.بالتوازي، ذكرت وزارة الاستثمارات السعودية، أن الاستثمارات في سوريا ستغطي قطاعات حيوية وإستراتيجية، بما في ذلك العقارات، والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية والموارد البشرية والخدمات المالية.
https://sarabic.ae/20260406/سوريا-والسعودية-توقعان-اتفاقية-لتطوير-حقول-الغاز-في-المنطقة-الوسطى-1112327819.html
https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, استثمار, العالم العربي, قطاع الطاقة
أخبار سوريا اليوم, السعودية, استثمار, العالم العربي, قطاع الطاقة

سوريا والسعودية توقعان 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة

09:51 GMT 05.08.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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وقّعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة "الحرفي" السعودية للمقاولات، اليوم الأربعاء، في مبنى الشركة بالعاصمة السورية دمشق، ‏ثلاث اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تشمل الاتفاقيات "تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، باستطاعة إجمالية 760 ميغاواط، بالإضافة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط".

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وقّعت في فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة "الحرفي" السعودية للمقاولات لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 210 ميغاواط مدعوم بطاقة تخزين بطاريات بقدرة 827 ميغا واط/ساعة.

حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
سوريا والسعودية توقعان اتفاقية لتطوير حقول الغاز في المنطقة الوسطى
6 أبريل, 13:59 GMT
وفي إطار الاستثمارات بين البلدين، وقّعت الشركة السورية للبترول، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية مع شركة "أديس القابضة" السعودية لتطوير عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى من سوريا، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز إمدادات الطاقة في البلاد.
وأوضحت الشركة أن الاتفاق يشمل تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل لحقول غازية عدة، مع توقعات برفع الإنتاج بنحو 50% خلال عام واحد، بما يدعم استقرار الإمدادات المحلية ويسهم في تنشيط الاقتصاد، بحسب وسائل إعلام سورية.
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات طاقة ضخمة بين السعودية وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا
29 أغسطس 2025, 08:58 GMT

وكانت السعودية، وقّعت في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إلى دمشق على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.

بالتوازي، ذكرت وزارة الاستثمارات السعودية، أن الاستثمارات في سوريا ستغطي قطاعات حيوية وإستراتيجية، بما في ذلك العقارات، والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية والموارد البشرية والخدمات المالية.
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