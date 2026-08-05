https://sarabic.ae/20260805/منتخب-روسيا-يحصد-ذهبية-بطولة-أوروبا-في-السباحة-التوقيعية-بباريس-1115791649.html
منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس
منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس
سبوتنيك عربي
فاز الفريق الروسي للسباحة المتزامنة بمسابقة الأداء البهلواني في بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حاليًا في باريس. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T14:29+0000
2026-08-05T14:29+0000
2026-08-05T14:29+0000
العالم
روسيا
منتخب روسيا
سباحة
بطولة رياضية
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وحصد الفريق الروسي المكون من مايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وفاليريا بليخانوفا، وإيلينا شابانوفا، وإيفيلينا سيمونوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك، مجموع 244.8221 نقطة. تُقام بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس في الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب.ويشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية "بصفة محايدة"، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.
https://sarabic.ae/20260805/الرياضيون-الروس-يحرزون-كل-الذهب-في-اليوم-الأول-لكأس-العالم-للسباحة-الشتوية-1115785423.html
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العالم, روسيا, منتخب روسيا, سباحة, بطولة رياضية
العالم, روسيا, منتخب روسيا, سباحة, بطولة رياضية
منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس
فاز الفريق الروسي للسباحة المتزامنة بمسابقة الأداء البهلواني في بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حاليًا في باريس.
وحصد الفريق الروسي المكون من مايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وفاليريا بليخانوفا، وإيلينا شابانوفا، وإيفيلينا سيمونوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك، مجموع 244.8221 نقطة.
وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها الفريق على البطولة.
تُقام بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس في الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب.
ويشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية "بصفة محايدة
"، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.