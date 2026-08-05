https://sarabic.ae/20260805/منتخب-روسيا-يحصد-ذهبية-بطولة-أوروبا-في-السباحة-التوقيعية-بباريس-1115791649.html

منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس

منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس

سبوتنيك عربي

فاز الفريق الروسي للسباحة المتزامنة بمسابقة الأداء البهلواني في بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حاليًا في باريس. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T14:29+0000

2026-08-05T14:29+0000

2026-08-05T14:29+0000

العالم

روسيا

منتخب روسيا

سباحة

بطولة رياضية

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وحصد الفريق الروسي المكون من مايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وفاليريا بليخانوفا، وإيلينا شابانوفا، وإيفيلينا سيمونوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك، مجموع 244.8221 نقطة. تُقام بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس في الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب.ويشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية "بصفة محايدة"، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.

https://sarabic.ae/20260805/الرياضيون-الروس-يحرزون-كل-الذهب-في-اليوم-الأول-لكأس-العالم-للسباحة-الشتوية-1115785423.html

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العالم, روسيا, منتخب روسيا, سباحة, بطولة رياضية