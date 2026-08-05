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الخارجية الإيرانية: إيران وعمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز
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منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس
منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس
سبوتنيك عربي
فاز الفريق الروسي للسباحة المتزامنة بمسابقة الأداء البهلواني في بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حاليًا في باريس. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
منتخب روسيا
سباحة
بطولة رياضية
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وحصد الفريق الروسي المكون من مايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وفاليريا بليخانوفا، وإيلينا شابانوفا، وإيفيلينا سيمونوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك، مجموع 244.8221 نقطة. تُقام بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس في الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب.ويشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية "بصفة محايدة"، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.
https://sarabic.ae/20260805/الرياضيون-الروس-يحرزون-كل-الذهب-في-اليوم-الأول-لكأس-العالم-للسباحة-الشتوية-1115785423.html
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العالم, روسيا, منتخب روسيا, سباحة, بطولة رياضية
العالم, روسيا, منتخب روسيا, سباحة, بطولة رياضية

منتخب روسيا يحصد ذهبية بطولة أوروبا في السباحة التوقيعية بباريس

14:29 GMT 05.08.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالروسيتان فارفارا سوبوتينا وسفيتلانا كوليسنيشنكو خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الروسيتان فارفارا سوبوتينا وسفيتلانا كوليسنيشنكو خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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فاز الفريق الروسي للسباحة المتزامنة بمسابقة الأداء البهلواني في بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حاليًا في باريس.
وحصد الفريق الروسي المكون من مايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وفاليريا بليخانوفا، وإيلينا شابانوفا، وإيفيلينا سيمونوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك، مجموع 244.8221 نقطة.
وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها الفريق على البطولة.
سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي بمناسبة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
مجتمع
الرياضيون الروس يحرزون كل الذهب في اليوم الأول لكأس العالم للسباحة الشتوية
11:29 GMT
تُقام بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس في الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب.
ويشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية "بصفة محايدة"، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.
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