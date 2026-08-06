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الخارجية الروسية: ألمانيا تبالغ في هستيريتها المعادية لروسيا
الخارجية الروسية: ألمانيا تبالغ في هستيريتها المعادية لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، أن السلطات الألمانية قد بالغت في عدائها لروسيا ويبدو أنها لم تتعلم أي دروس من التاريخ. 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T06:28+0000
2026-08-06T06:28+0000
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وأضاف ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد بالغت القيادة السياسية الحالية في برلين جدًا في هوسها المعادي لروسيا. ويبدو أن التاريخ لا يعلّم الألمان شيئًا".صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق بأن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا، كما أنها تحتل موقعاً رائداً في عسكرة البلاد.أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في يوليو بأن كييف أصبحت المتلقي الرئيسي لإمدادات الأسلحة من ألمانيا في النصف الأول من عام 2026. وكما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سابقًا، أصبحت ألمانيا الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفهوم العسكري الألماني هو جوهر المواجهة الأوروبية مع روسيا.وزيرة العمل الألمانية تصف ميزانية البلاد بـ"الكارثية"ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
https://sarabic.ae/20260623/موسكو-خطط-ألمانيا-لإنشاء-الجيش-الرائد-في-أوروبا-تنم-عن-نزعة-انتقامية-1114610849.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

الخارجية الروسية: ألمانيا تبالغ في هستيريتها المعادية لروسيا

06:28 GMT 06.08.2026
© Sputnik وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، أن السلطات الألمانية قد بالغت في عدائها لروسيا ويبدو أنها لم تتعلم أي دروس من التاريخ.
وأضاف ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد بالغت القيادة السياسية الحالية في برلين جدًا في هوسها المعادي لروسيا. ويبدو أن التاريخ لا يعلّم الألمان شيئًا".

وأوضح أن رواية مكتب المدعي العام الألماني بشأن انفجارات نورد ستريم، لا تذكر دور الحكومة الألمانية أو وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أو دول الناتو الأخرى.

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق بأن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا، كما أنها تحتل موقعاً رائداً في عسكرة البلاد.
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23 يونيو, 05:04 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في يوليو بأن كييف أصبحت المتلقي الرئيسي لإمدادات الأسلحة من ألمانيا في النصف الأول من عام 2026. وكما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سابقًا، أصبحت ألمانيا الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا.

في أبريل/نيسان، أقرت ألمانيا رسمياً أول استراتيجية عسكرية لها. وتحدد هذه الوثيقة هدف إنشاء أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2039. وتُصنّف الاستراتيجية روسيا على أنها "التهديد الرئيسي".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفهوم العسكري الألماني هو جوهر المواجهة الأوروبية مع روسيا.
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