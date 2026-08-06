https://sarabic.ae/20260806/الخارجية-الروسية-ألمانيا-تبالغ-في-هستيريتها-المعادية-لروسيا-1115804138.html

الخارجية الروسية: ألمانيا تبالغ في هستيريتها المعادية لروسيا

الخارجية الروسية: ألمانيا تبالغ في هستيريتها المعادية لروسيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، أن السلطات الألمانية قد بالغت في عدائها لروسيا ويبدو أنها لم تتعلم أي دروس من التاريخ. 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T06:28+0000

2026-08-06T06:28+0000

2026-08-06T06:28+0000

روسيا

العالم

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115257464_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b9465ec5331783cb9d688458e67d977c.jpg

وأضاف ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد بالغت القيادة السياسية الحالية في برلين جدًا في هوسها المعادي لروسيا. ويبدو أن التاريخ لا يعلّم الألمان شيئًا".صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق بأن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا، كما أنها تحتل موقعاً رائداً في عسكرة البلاد.أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في يوليو بأن كييف أصبحت المتلقي الرئيسي لإمدادات الأسلحة من ألمانيا في النصف الأول من عام 2026. وكما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سابقًا، أصبحت ألمانيا الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفهوم العسكري الألماني هو جوهر المواجهة الأوروبية مع روسيا.وزيرة العمل الألمانية تصف ميزانية البلاد بـ"الكارثية"ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا

https://sarabic.ae/20260623/موسكو-خطط-ألمانيا-لإنشاء-الجيش-الرائد-في-أوروبا-تنم-عن-نزعة-انتقامية-1114610849.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار ألمانيا