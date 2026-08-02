https://sarabic.ae/20260802/وزيرة-العمل-الألمانية-تصف-ميزانية-البلاد-بـالكارثية-1115714788.html
وزيرة العمل الألمانية تصف ميزانية البلاد بـ"الكارثية"
وزيرة العمل الألمانية تصف ميزانية البلاد بـ"الكارثية"
سبوتنيك عربي
وصفت وزيرة العمل الألمانية، باربل باس، الوضع المالي لألمانيا بالكارثي، وأقرت بأن ألمانيا فقدت ريادتها في العديد من القطاعات التكنولوجية. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T20:12+0000
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وقالت باس خلال مقابلة: "الوضع المالي للبلاد كارثي... لم نعد رواداً في العديد من المجالات التكنولوجية".وتشهد ألمانيا ركوداً اقتصاديا عاما منذ عدة سنوات، ويعاني اقتصاد البلاد من تراجع، ناجم، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.ميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانياإعلام أمريكي يوضح أسباب تردد الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات المفروضة على روسيا
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وزيرة العمل الألمانية تصف ميزانية البلاد بـ"الكارثية"
وصفت وزيرة العمل الألمانية، باربل باس، الوضع المالي لألمانيا بالكارثي، وأقرت بأن ألمانيا فقدت ريادتها في العديد من القطاعات التكنولوجية.
وقالت باس خلال مقابلة: "الوضع المالي للبلاد كارثي... لم نعد رواداً في العديد من المجالات التكنولوجية".
وأضافت الوزيرة أن عدة دول، من بينها الصين، تتفوق على ألمانيا في مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الصراعات العالمية المستمرة تؤثر على الوضع الاقتصادي لألمانيا.
وتشهد ألمانيا ركوداً اقتصاديا عاما منذ عدة سنوات، ويعاني اقتصاد البلاد من تراجع، ناجم، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.