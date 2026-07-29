https://sarabic.ae/20260729/لافروف-روسيا-تقاتل-ورثة-النازية-وميرتس-يؤكد-ذلك-بتصريحاته-1115593542.html
لافروف: روسيا تقاتل ورثة النازية وميرتس يؤكد ذلك بتصريحاته
لافروف: روسيا تقاتل ورثة النازية وميرتس يؤكد ذلك بتصريحاته
سبوتنيك عربي
نصح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالاستعداد، وذلك تعليقًا على مزاعمه بشأن قيادة ألمانيا لأوروبا. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T12:02+0000
2026-07-29T12:02+0000
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قال لافروف: "يقول المستشار الألماني، فريدريش ميرز، صراحةً إنهم سيعيدون القوة المهيمنة في أوروبا. إذا كنتم بهذه الصراحة، فاستعدوا".وأضاف: "نحن نتقدم يوميا، ليس بالسرعة التي نرغب بها، ولكن ننقذ الناس على خط المواجهة. إنهم يحاولون تعويض إخفاقاتهم على خط المواجهة بالأعمال الإرهابية من أجل تقويض طريقة الحياة التي اعتاد عليها الناس".سبق أن أفادت تقارير بأن ميرتس يعتزم الاجتماع مع قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في برلين خلال شهر يونيو/حزيران. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الهدف من الاجتماع، هو وضع استراتيجية لتحسين العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو/تموز.في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي وشركائه والقائمين على رعايتهم من الغرب سيدفعون ثمن الجرائم التي ارتكبوها.بوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية الخاصةموسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد
https://sarabic.ae/20260729/لافروف-الغرب-يحول-دول-البلطيق-إلى-رأس-حربي-رئيسي-ضد-روسيا-1115589280.html
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روسيا, العالم
لافروف: روسيا تقاتل ورثة النازية وميرتس يؤكد ذلك بتصريحاته
نصح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالاستعداد، وذلك تعليقًا على مزاعمه بشأن قيادة ألمانيا لأوروبا.
قال لافروف: "يقول المستشار الألماني، فريدريش ميرز، صراحةً إنهم سيعيدون القوة المهيمنة في أوروبا. إذا كنتم بهذه الصراحة، فاستعدوا".
كما أكد لافروف، في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلام روسية، أن روسيا تخوض حاليًا حربًا مع أتباع النازيين المباشرين وأحفادهم.
وأضاف: "نحن نتقدم يوميا، ليس بالسرعة التي نرغب بها، ولكن ننقذ الناس على خط المواجهة. إنهم يحاولون تعويض إخفاقاتهم على خط المواجهة بالأعمال الإرهابية من أجل تقويض طريقة الحياة التي اعتاد عليها الناس".
سبق أن أفادت تقارير بأن ميرتس يعتزم الاجتماع مع قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في برلين خلال شهر يونيو/حزيران. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الهدف من الاجتماع، هو وضع استراتيجية لتحسين العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو/تموز.
في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي وشركائه والقائمين على رعايتهم من الغرب سيدفعون ثمن الجرائم التي ارتكبوها.