https://sarabic.ae/20260806/ترامب-الولايات-المتحدة-تمتلك-60-من-احتياطات-النفط-والغاز-العالمية-1115804680.html

ترامب: الولايات المتحدة تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية

ترامب: الولايات المتحدة تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية. 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T07:36+0000

2026-08-06T07:36+0000

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وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في لاس فيغاس: "لدينا بنزين أكثر، ولدينا نفط - نفط وغاز - أكثر من أي دولة أخرى في العالم. والآن أضف فنزويلا إلى ذلك. بإضافة ذلك، سيكون لدينا 60% من احتياطيات نفط وغاز العالم، بما في ذلك فنزويلا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر في وقت سابق، خريطة تظهر فنزويلا باعتبارها الولاية الـ51 للولايات المتحدة الأمريكية.ونشر ترامب الخريطة، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، حيث أظهرت فنزويلا وعليها العلم الأمريكي، وفوقها كلمة "الولاية الـ51".ومن جانبها، استبعدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أول أمس الإثنين، أي احتمال لتحول الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة الأمريكية.زعيم "أنصار الله" يعلن معادلة "الحصار بالحصار" ويصعد هجومه على السعوديةالشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-واشنطن-ستسيطر-على-أسواق-النفط-والغاز-الإيرانية-كما-فعلت-مع-فنزويلا-1114258014.html

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