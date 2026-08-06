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ترامب: الولايات المتحدة تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية
ترامب: الولايات المتحدة تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية. 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T07:36+0000
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وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في لاس فيغاس: "لدينا بنزين أكثر، ولدينا نفط - نفط وغاز - أكثر من أي دولة أخرى في العالم. والآن أضف فنزويلا إلى ذلك. بإضافة ذلك، سيكون لدينا 60% من احتياطيات نفط وغاز العالم، بما في ذلك فنزويلا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر في وقت سابق، خريطة تظهر فنزويلا باعتبارها الولاية الـ51 للولايات المتحدة الأمريكية.ونشر ترامب الخريطة، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، حيث أظهرت فنزويلا وعليها العلم الأمريكي، وفوقها كلمة "الولاية الـ51".ومن جانبها، استبعدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أول أمس الإثنين، أي احتمال لتحول الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة الأمريكية.زعيم "أنصار الله" يعلن معادلة "الحصار بالحصار" ويصعد هجومه على السعوديةالشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية

07:36 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Carl Court
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 60% من احتياطات النفط والغاز العالمية.
وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في لاس فيغاس: "لدينا بنزين أكثر، ولدينا نفط - نفط وغاز - أكثر من أي دولة أخرى في العالم. والآن أضف فنزويلا إلى ذلك. بإضافة ذلك، سيكون لدينا 60% من احتياطيات نفط وغاز العالم، بما في ذلك فنزويلا".
في نهاية يوليو/تموز الفائت، قدّرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة ستجني أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي في عام 2026.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر في وقت سابق، خريطة تظهر فنزويلا باعتبارها الولاية الـ51 للولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر ترامب الخريطة، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، حيث أظهرت فنزويلا وعليها العلم الأمريكي، وفوقها كلمة "الولاية الـ51".

وكان، ألمح مازحًا إلى "جعل فنزويلا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة"، عندما هنّأ المنتخب الفنزويلي للبيسبول على فوزه على إيطاليا، في نصف نهائي بطولة العالم للبيسبول، في مارس/ آذار الماضي، معتبرًا أن "الانتصار جاء نتيجة تعاون كاراكاس مع واشنطن"، على حد قوله.

ومن جانبها، استبعدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أول أمس الإثنين، أي احتمال لتحول الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة الأمريكية.
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