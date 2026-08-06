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جنوب لبنان يشتعل... مقتل جنديين إسرائيليين وغارات عنيفة على قضاء صور
جنوب لبنان يشتعل... مقتل جنديين إسرائيليين وغارات عنيفة على قضاء صور
سبوتنيك عربي
قُتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأُصيب أربعة جنود آخرون بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية نفذتها قوة تابعة للواء 55 في... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T06:05+0000
2026-08-06T06:05+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن القوة دخلت أحد المباني في المنطقة، قبل أن يقع انفجار يُرجح أنه ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المبنى، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث شهد قضاء صور، ليل أمس وحتى فجر وصباح اليوم، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف عددًا من البلدات.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبتها غارة رابعة شنها الطيران الحربي على الموقع نفسه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات مدينة صور، وسط حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة. ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات في البرج الشمالي لإجراء عمليات مسح ميداني والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين.واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مستهدفًا بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، كما امتد فجر اليوم إلى محيط بلدة حداثا، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانًا رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.وينص اتفاق إطاري أُبرم، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.وأقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء الماضي، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح "حزب الله" يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.
https://sarabic.ae/20260804/اختراق-في-مفاوضات-روما-إسرائيل-تتراجع-عن-موقفها-بشأن-الحدود-البرية-مع-لبنان-1115761053.html
https://sarabic.ae/20260804/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-اللبناني-تطورات-الأوضاع-في-لبنان-1115760280.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

جنوب لبنان يشتعل... مقتل جنديين إسرائيليين وغارات عنيفة على قضاء صور

06:05 GMT 06.08.2026
© Photo / Xقصف على الضاحية الجنوبية في لبنان
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© Photo / X
تابعنا عبر
قُتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأُصيب أربعة جنود آخرون بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية نفذتها قوة تابعة للواء 55 في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن القوة دخلت أحد المباني في المنطقة، قبل أن يقع انفجار يُرجح أنه ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المبنى، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.
في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث شهد قضاء صور، ليل أمس وحتى فجر وصباح اليوم، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف عددًا من البلدات.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
اختراق في مفاوضات روما... إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن الحدود البرية مع لبنان
4 أغسطس, 13:44 GMT
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبتها غارة رابعة شنها الطيران الحربي على الموقع نفسه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات مدينة صور، وسط حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمنطقة الواقعة بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات بالدبابات استهدفت البلدة.
ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات في البرج الشمالي لإجراء عمليات مسح ميداني والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين.
واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مستهدفًا بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، كما امتد فجر اليوم إلى محيط بلدة حداثا، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانًا رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
4 أغسطس, 13:25 GMT
وينص اتفاق إطاري أُبرم، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.
وأقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء الماضي، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح "حزب الله" يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.
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