https://sarabic.ae/20260806/لجنة-التحقيق-الروسية-مرتزقة-من-أميركا-وجورجيا-ودول-أخرى-شاركوا-في-التوغل-داخل-كورسك-1115802802.html

لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من أميركا وجورجيا ودول أخرى شاركوا في التوغل داخل كورسك

لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من أميركا وجورجيا ودول أخرى شاركوا في التوغل داخل كورسك

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن مرتزقة أجانب، بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وجورجيا وليتوانيا والمملكة المتحدة،... 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T04:38+0000

2026-08-06T04:38+0000

2026-08-06T04:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك": "الإدارة الرئيسية للتحقيقات والإدارة العسكرية الرئيسية للتحقيقات في لجنة التحقيق الروسية وجهتا اتهامات، حضوريًا وغيابيًا، إلى 35 مرتزقًا أجنبيًا شاركوا في التوغل داخل مقاطعة كورسك".وأشارت إلى أن التحقيقات اكتملت بحق 28 شخصًا، فيما لا تزال 7 قضايا جنائية قيد التحقيق. وقالت: "لجنة التحقيق تواصل التحقيق في قضايا جنائية تتعلق بإلحاق المسلحين الأوكرانيين أضرارًا بـ53 موقعًا من مواقع التراث الثقافي في مقاطعة كورسك".وأكدت بيترينكو أن هذه المباني وغيرها تعرضت للقصف باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون.وأشارت إلى أن الأضرار الناجمة عن هجمات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تجاوزت 504.9 مليارات روبل.بوتين: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتاليزاخاروفا: كييف تستهدف الأطفال عمدا والقوانين الروسية ستفصل في الموضوع

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