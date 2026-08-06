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الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260806/لجنة-التحقيق-الروسية-مرتزقة-من-أميركا-وجورجيا-ودول-أخرى-شاركوا-في-التوغل-داخل-كورسك-1115802802.html
لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من أميركا وجورجيا ودول أخرى شاركوا في التوغل داخل كورسك
لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من أميركا وجورجيا ودول أخرى شاركوا في التوغل داخل كورسك
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن مرتزقة أجانب، بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وجورجيا وليتوانيا والمملكة المتحدة،... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T04:38+0000
2026-08-06T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك": "الإدارة الرئيسية للتحقيقات والإدارة العسكرية الرئيسية للتحقيقات في لجنة التحقيق الروسية وجهتا اتهامات، حضوريًا وغيابيًا، إلى 35 مرتزقًا أجنبيًا شاركوا في التوغل داخل مقاطعة كورسك".وأشارت إلى أن التحقيقات اكتملت بحق 28 شخصًا، فيما لا تزال 7 قضايا جنائية قيد التحقيق. وقالت: "لجنة التحقيق تواصل التحقيق في قضايا جنائية تتعلق بإلحاق المسلحين الأوكرانيين أضرارًا بـ53 موقعًا من مواقع التراث الثقافي في مقاطعة كورسك".وأكدت بيترينكو أن هذه المباني وغيرها تعرضت للقصف باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون.وأشارت إلى أن الأضرار الناجمة عن هجمات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تجاوزت 504.9 مليارات روبل.بوتين: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتاليزاخاروفا: كييف تستهدف الأطفال عمدا والقوانين الروسية ستفصل في الموضوع
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لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من أميركا وجورجيا ودول أخرى شاركوا في التوغل داخل كورسك

04:38 GMT 06.08.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 06.08.2026)
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© Sputnik . Sputnik
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن مرتزقة أجانب، بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وجورجيا وليتوانيا والمملكة المتحدة، شاركوا إلى جانب القوات الأوكرانية في التوغل داخل مقاطعة كورسك.
وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك": "الإدارة الرئيسية للتحقيقات والإدارة العسكرية الرئيسية للتحقيقات في لجنة التحقيق الروسية وجهتا اتهامات، حضوريًا وغيابيًا، إلى 35 مرتزقًا أجنبيًا شاركوا في التوغل داخل مقاطعة كورسك".

وأضافت أن المتهمين يحملون جنسيات جورجيا، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة ودول أخرى.

وأشارت إلى أن التحقيقات اكتملت بحق 28 شخصًا، فيما لا تزال 7 قضايا جنائية قيد التحقيق.

وأوضحت أن المحققين وثقوا أدلة على ارتكاب القوات الأوكرانية جرائم بالغة الخطورة في 25 بلدة بمقاطعة كورسك، ووأضافت أن القوات الأوكرانية، عبر تقييد حرية تنقل السكان المدنيين، ارتكبت جرائم بالغة الخطورة بحقهم باستخدام الأسلحة والعبوات الناسفة.

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وقالت: "لجنة التحقيق تواصل التحقيق في قضايا جنائية تتعلق بإلحاق المسلحين الأوكرانيين أضرارًا بـ53 موقعًا من مواقع التراث الثقافي في مقاطعة كورسك".

وأضافت أن من بين هذه المواقع كنيسة الثالوث المقدس في مدينة سودجا، والمتحف المحلي، ومجمع كنيسة ميلاد المسيح، وكنيسة دميترييفسكايا، وضيعة بارياتينسكي "مارينو" التي تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين.

وأكدت بيترينكو أن هذه المباني وغيرها تعرضت للقصف باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون.
وأشارت إلى أن الأضرار الناجمة عن هجمات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تجاوزت 504.9 مليارات روبل.
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