https://sarabic.ae/20260806/وسط-الانقسامات-اللبنانية-الإعلان-عن-إطلاق-ملتقى-معا-من-أجل-الإنسان-في-لبنان-1115803961.html

وسط الانقسامات اللبنانية... الإعلان عن إطلاق ملتقى "معا.. من أجل الإنسان في لبنان"

وسط الانقسامات اللبنانية... الإعلان عن إطلاق ملتقى "معا.. من أجل الإنسان في لبنان"

سبوتنيك عربي

في ظل الانقسامات الحادة التي يشهدها لبنان، ومحاولات إيجاد الفتن وتعميق الخلافات بين أطيافه المذهبية والسياسية، وفي توقيت وطني بالغ الدقة، انطلقت من مقر نقابة... 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T06:21+0000

2026-08-06T06:21+0000

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وجاء إطلاق "الورقة التأسيسية" للملتقى خلال مؤتمر صحفي حاشد، حضره حشد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية.ويهدف الملتقى إلى تشكيل مساحة حوارية وطنية تعلو فوق الاصطفافات المذهبية والطائفية والتبعية، مؤكداً على الإسهام في بناء وطن حر يقوم على المواطنة والعدالة والسيادة، ورفض التفريط بأي شبر من أرض الوطن، مع جعل "الإنسان" غايته ووسيلته وثروة الوطن الحقيقية.وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة التأسيسية الدكتور بسام الهاشم أن الملتقى ينطلق من فضاء الإنسانية الشاملة بعيداً عن أي تقوقع طائفي، موجهاً دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين وأصدقائهم في العالم للمشاركة والانضمام إلى هذه المبادرة، أو دعمها بالكلمة الطيبة والدعاء الصادق لمن لا يستطيع الحضور، مشدداً على أنه لا توجد قضية أسمى وأعلى من قضية الوطن. من جهته، أوضح عضو اللجنة التأسيسية الدكتور حسن إبراهيم، أن هذه الجمعية تمثل مبادرة جديدة ترتكز على الحوار العلمي والثقافي بعيداً عن التشنجات السياسية، لجمع نخب لبنان حول مسألتين أساسيتين هما: "الإنسان والعلم"، داعياً الجميع للانضمام إلى هذا التلاقي الذي سيبني مستقبلاً مشرقاً للبلاد.بدوره، لفت عضو اللجنة التأسيسية الشيخ عبد الله جبري، إلى الجانب العملي والواقعي للملتقى في ظل النكبات الحالية وحاجة الناس للعودة إلى قراها ومنازلها ودورتها الاقتصادية، كاشفاً عن وجود مروحة واسعة من ورش العمل والندوات الجاهزة للانطلاق لمواكبة التحديات الراهنة.

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