وسط الانقسامات اللبنانية... الإعلان عن إطلاق ملتقى "معا.. من أجل الإنسان في لبنان"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أرضية السلام بين الأتراك والكرد تحدث عندما يكون القانون فوق الجميع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
00:30 GMT
56 د
الحدث من سبوتنيك
من الأسواق التقليدية إلى المنصات الرقمية سوريا تبني ملامح التجارة الجديدة... والامارات,كيف تصنع مستقبل الطاقة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قبل الجولة الثانية للتصويت .. ما هي فرص المرشحين عن أفريقيا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:03 GMT
17 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
16:20 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260806/وسط-الانقسامات-اللبنانية-الإعلان-عن-إطلاق-ملتقى-معا-من-أجل-الإنسان-في-لبنان-1115803961.html
وسط الانقسامات اللبنانية... الإعلان عن إطلاق ملتقى "معا.. من أجل الإنسان في لبنان"
وسط الانقسامات اللبنانية... الإعلان عن إطلاق ملتقى "معا.. من أجل الإنسان في لبنان"
سبوتنيك عربي
في ظل الانقسامات الحادة التي يشهدها لبنان، ومحاولات إيجاد الفتن وتعميق الخلافات بين أطيافه المذهبية والسياسية، وفي توقيت وطني بالغ الدقة، انطلقت من مقر نقابة... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T06:21+0000
2026-08-06T06:21+0000
لبنان
أخبار لبنان
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096755629_0:0:3588:2018_1920x0_80_0_0_a005c9c7e613430fcd52843b2a747550.jpg
وجاء إطلاق "الورقة التأسيسية" للملتقى خلال مؤتمر صحفي حاشد، حضره حشد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية.ويهدف الملتقى إلى تشكيل مساحة حوارية وطنية تعلو فوق الاصطفافات المذهبية والطائفية والتبعية، مؤكداً على الإسهام في بناء وطن حر يقوم على المواطنة والعدالة والسيادة، ورفض التفريط بأي شبر من أرض الوطن، مع جعل "الإنسان" غايته ووسيلته وثروة الوطن الحقيقية.وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة التأسيسية الدكتور بسام الهاشم أن الملتقى ينطلق من فضاء الإنسانية الشاملة بعيداً عن أي تقوقع طائفي، موجهاً دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين وأصدقائهم في العالم للمشاركة والانضمام إلى هذه المبادرة، أو دعمها بالكلمة الطيبة والدعاء الصادق لمن لا يستطيع الحضور، مشدداً على أنه لا توجد قضية أسمى وأعلى من قضية الوطن. من جهته، أوضح عضو اللجنة التأسيسية الدكتور حسن إبراهيم، أن هذه الجمعية تمثل مبادرة جديدة ترتكز على الحوار العلمي والثقافي بعيداً عن التشنجات السياسية، لجمع نخب لبنان حول مسألتين أساسيتين هما: "الإنسان والعلم"، داعياً الجميع للانضمام إلى هذا التلاقي الذي سيبني مستقبلاً مشرقاً للبلاد.بدوره، لفت عضو اللجنة التأسيسية الشيخ عبد الله جبري، إلى الجانب العملي والواقعي للملتقى في ظل النكبات الحالية وحاجة الناس للعودة إلى قراها ومنازلها ودورتها الاقتصادية، كاشفاً عن وجود مروحة واسعة من ورش العمل والندوات الجاهزة للانطلاق لمواكبة التحديات الراهنة.
https://sarabic.ae/20260804/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-اللبناني-تطورات-الأوضاع-في-لبنان-1115760280.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096755629_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_b69ecd35befe3a07338d60ee37d6e04e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وسط الانقسامات اللبنانية... الإعلان عن إطلاق ملتقى "معا.. من أجل الإنسان في لبنان"

06:21 GMT 06.08.2026
© unsplash/Charbel Karamعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© unsplash/Charbel Karam
تابعنا عبر
حصري
في ظل الانقسامات الحادة التي يشهدها لبنان، ومحاولات إيجاد الفتن وتعميق الخلافات بين أطيافه المذهبية والسياسية، وفي توقيت وطني بالغ الدقة، انطلقت من مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت مبادرة وطنية جامعة تمثلت بالإعلان رسمياً عن إطلاق "ملتقى معاً.. من أجل الإنسان في لبنان".
وجاء إطلاق "الورقة التأسيسية" للملتقى خلال مؤتمر صحفي حاشد، حضره حشد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية.
ويهدف الملتقى إلى تشكيل مساحة حوارية وطنية تعلو فوق الاصطفافات المذهبية والطائفية والتبعية، مؤكداً على الإسهام في بناء وطن حر يقوم على المواطنة والعدالة والسيادة، ورفض التفريط بأي شبر من أرض الوطن، مع جعل "الإنسان" غايته ووسيلته وثروة الوطن الحقيقية.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة التأسيسية الدكتور بسام الهاشم أن الملتقى ينطلق من فضاء الإنسانية الشاملة بعيداً عن أي تقوقع طائفي، موجهاً دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين وأصدقائهم في العالم للمشاركة والانضمام إلى هذه المبادرة، أو دعمها بالكلمة الطيبة والدعاء الصادق لمن لا يستطيع الحضور، مشدداً على أنه لا توجد قضية أسمى وأعلى من قضية الوطن.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
4 أغسطس, 13:25 GMT
من جهته، أوضح عضو اللجنة التأسيسية الدكتور حسن إبراهيم، أن هذه الجمعية تمثل مبادرة جديدة ترتكز على الحوار العلمي والثقافي بعيداً عن التشنجات السياسية، لجمع نخب لبنان حول مسألتين أساسيتين هما: "الإنسان والعلم"، داعياً الجميع للانضمام إلى هذا التلاقي الذي سيبني مستقبلاً مشرقاً للبلاد.
بدوره، لفت عضو اللجنة التأسيسية الشيخ عبد الله جبري، إلى الجانب العملي والواقعي للملتقى في ظل النكبات الحالية وحاجة الناس للعودة إلى قراها ومنازلها ودورتها الاقتصادية، كاشفاً عن وجود مروحة واسعة من ورش العمل والندوات الجاهزة للانطلاق لمواكبة التحديات الراهنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала