7 دول عربية تراهن على الهيدروجين الأخضر... من يقود سباق التصدير العالمي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أرضية السلام بين الأتراك والكرد تحدث عندما يكون القانون فوق الجميع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
00:30 GMT
56 د
الحدث من سبوتنيك
من الأسواق التقليدية إلى المنصات الرقمية سوريا تبني ملامح التجارة الجديدة... والامارات,كيف تصنع مستقبل الطاقة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قبل الجولة الثانية للتصويت .. ما هي فرص المرشحين عن أفريقيا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:03 GMT
17 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
16:20 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260806/7-دول-عربية-تراهن-على-الهيدروجين-الأخضر-من-يقود-سباق-التصدير-العالمي؟-1115804329.html
7 دول عربية تراهن على الهيدروجين الأخضر... من يقود سباق التصدير العالمي؟
7 دول عربية تراهن على الهيدروجين الأخضر... من يقود سباق التصدير العالمي؟
سبوتنيك عربي
تتسارع وتيرة استثمارات الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، مع انخراط سبع دول في تنفيذ مشروعات وممرات تصدير تستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية، في ظل تزايد... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T06:52+0000
2026-08-06T06:52+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_0:189:1820:1213_1920x0_80_0_0_9ac7e4473ceb097435a148f9fcd9f62a.jpg
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، تُعد الجزائر وتونس وسلطنة عُمان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب أبرز الدول العربية التي وضعت خططًا عملية أو وقعت اتفاقيات لإنشاء ممرات لتصدير الهيدروجين الأخضر، سواء عبر خطوط أنابيب مباشرة أو من خلال سلاسل التوريد البحرية.وتتصدر الجزائر المشهد عبر مشروع "الممر الجنوبي للهيدروجين" (SoutH2)، الذي يربط شمال أفريقيا بأوروبا مرورًا بإيطاليا والنمسا وألمانيا، ويستهدف نقل نحو 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء.في المقابل، تطرح سلطنة عُمان واحدة من أكثر الخطط طموحًا في المنطقة، إذ تستهدف إنتاج 8.5 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2050، كما تعمل على إنشاء أول ممر عالمي للهيدروجين المسال يربط ميناء الدقم بأوروبا، بالتوازي مع توطين صناعة معدات الهيدروجين الأخضر.كما عززت مصر حضورها في السوق عبر اتفاقيات لتصدير الأمونيا الخضراء إلى أوروبا، بالتزامن مع خطط لتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود النظيف، بما يشمل الهيدروجين والأمونيا.وتسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها من خلال مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر"، الذي يُنتظر أن يصبح أكبر منشأة من نوعها عالميًا، فيما تواصل الإمارات توسيع استثماراتها في إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتصدير الأمونيا منخفضة الكربون إلى الأسواق الأوروبية.وفي شمال أفريقيا، يراهن المغرب على شراكات مع أوروبا لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين وربطها بميناء روتردام، بينما تستهدف تونس الاستفادة من مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، مع توقعات بتحقيق عائدات تصل إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن دخول المشروعات الكبرى مرحلة التشغيل بين عامي 2027 و2035 قد يعزز مكانة المنطقة العربية بوصفها أحد أبرز مراكز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر عالميًا، مستفيدة من موارد الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا.
https://sarabic.ae/20260730/3-مشروعات-عملاقة-واستثمارات-ضخمة-كيف-تبني-تونس-مستقبل-الهيدروجين-الأخضر-1115615700.html
https://sarabic.ae/20250823/بينها-3-عربية-أكبر-10-مشروعات-هيدروجين-أخضر-قيد-التنفيذ-في-العالم-1104054100.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_203:0:1820:1213_1920x0_80_0_0_cd63b8fa2cad174361bb429e5fc9a766.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

7 دول عربية تراهن على الهيدروجين الأخضر... من يقود سباق التصدير العالمي؟

06:52 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Bernat Armangueالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبر
تتسارع وتيرة استثمارات الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، مع انخراط سبع دول في تنفيذ مشروعات وممرات تصدير تستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية، في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وسعي الدول العربية إلى ترسيخ موقعها ضمن خريطة تجارة الوقود النظيف.
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، تُعد الجزائر وتونس وسلطنة عُمان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب أبرز الدول العربية التي وضعت خططًا عملية أو وقعت اتفاقيات لإنشاء ممرات لتصدير الهيدروجين الأخضر، سواء عبر خطوط أنابيب مباشرة أو من خلال سلاسل التوريد البحرية.
وتتصدر الجزائر المشهد عبر مشروع "الممر الجنوبي للهيدروجين" (SoutH2)، الذي يربط شمال أفريقيا بأوروبا مرورًا بإيطاليا والنمسا وألمانيا، ويستهدف نقل نحو 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء.
إنتاج الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
3 مشروعات عملاقة واستثمارات ضخمة... كيف تبني تونس مستقبل الهيدروجين الأخضر؟
30 يوليو, 07:16 GMT
في المقابل، تطرح سلطنة عُمان واحدة من أكثر الخطط طموحًا في المنطقة، إذ تستهدف إنتاج 8.5 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2050، كما تعمل على إنشاء أول ممر عالمي للهيدروجين المسال يربط ميناء الدقم بأوروبا، بالتوازي مع توطين صناعة معدات الهيدروجين الأخضر.
كما عززت مصر حضورها في السوق عبر اتفاقيات لتصدير الأمونيا الخضراء إلى أوروبا، بالتزامن مع خطط لتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود النظيف، بما يشمل الهيدروجين والأمونيا.
وتسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها من خلال مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر"، الذي يُنتظر أن يصبح أكبر منشأة من نوعها عالميًا، فيما تواصل الإمارات توسيع استثماراتها في إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتصدير الأمونيا منخفضة الكربون إلى الأسواق الأوروبية.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
بينها 3 عربية... أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر قيد التنفيذ في العالم
23 أغسطس 2025, 07:49 GMT
وفي شمال أفريقيا، يراهن المغرب على شراكات مع أوروبا لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين وربطها بميناء روتردام، بينما تستهدف تونس الاستفادة من مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، مع توقعات بتحقيق عائدات تصل إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن دخول المشروعات الكبرى مرحلة التشغيل بين عامي 2027 و2035 قد يعزز مكانة المنطقة العربية بوصفها أحد أبرز مراكز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر عالميًا، مستفيدة من موارد الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وآسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала