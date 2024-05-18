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الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أصابوا ناقلة نفط بصاروخ في البحر الأحمر
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أصابوا ناقلة نفط بصاروخ في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، أدى إلى إصابة أنظمة توجيهها، متهماً الجماعة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T18:18+0000
2024-05-18T18:18+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس": "الحوثيون المدعومون من إيران أطلقوا اليوم في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر وأصابوا ناقلة النفط (أم/تي ويند) التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان".وأشار إلى أن "سفينة تابعة للتحالف استجابت على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الناقلة، لكن لم تكن هناك حاجة لتقديم المساعدة".وأكد البيان أن طاقم ناقة النفط تمكن من استعادة نظام الدفع والتوجيه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".وفي وقت سابق من اليوم، قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sarabic.ae/20240516/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-مسيرات-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-أنصار-الله-اليمنية-1088879062.html
https://sarabic.ae/20240518/هيئة-عمليات-التجارة-البريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-لهجوم-في-البحر-الأحمر-1088962546.html
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أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أصابوا ناقلة نفط بصاروخ في البحر الأحمر

18:18 GMT 18.05.2024
© AP Photo / U.S. Pacific Commandمدمرة الصواريخ " Arleigh Burke" الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022
مدمرة الصواريخ Arleigh Burke الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / U.S. Pacific Command
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، أدى إلى إصابة أنظمة توجيهها، متهماً الجماعة بتهديد الاستقرار الإقليمي وتعريض حياة البحارة للخطر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس": "الحوثيون المدعومون من إيران أطلقوا اليوم في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر وأصابوا ناقلة النفط (أم/تي ويند) التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان".

وأوضح البيان أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن تسبب في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه".

وأشار إلى أن "سفينة تابعة للتحالف استجابت على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الناقلة، لكن لم تكن هناك حاجة لتقديم المساعدة".
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" اليمنية
16 مايو, 02:29 GMT
وأكد البيان أن طاقم ناقة النفط تمكن من استعادة نظام الدفع والتوجيه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى "استئناف الناقلة "أم/تي ويند"، مسار إبحارها بإمكانياتها الذاتية".

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
14:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.
وبحسب بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، فإن الحادث وقع على بعد 96 ميلا بحريا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.
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