https://sarabic.ae/20240518/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أصابوا-ناقلة-نفط-بصاروخ-في-البحر-الأحمر-1088968070.html

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أصابوا ناقلة نفط بصاروخ في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أصابوا ناقلة نفط بصاروخ في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، أدى إلى إصابة أنظمة توجيهها، متهماً الجماعة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T18:18+0000

2024-05-18T18:18+0000

2024-05-18T18:18+0000

أخبار العالم الآن

أخبار اليمن الأن

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb0cdd005d7959ddf18d60c020792890.jpg

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس": "الحوثيون المدعومون من إيران أطلقوا اليوم في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر وأصابوا ناقلة النفط (أم/تي ويند) التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان".وأشار إلى أن "سفينة تابعة للتحالف استجابت على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الناقلة، لكن لم تكن هناك حاجة لتقديم المساعدة".وأكد البيان أن طاقم ناقة النفط تمكن من استعادة نظام الدفع والتوجيه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".وفي وقت سابق من اليوم، قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.

https://sarabic.ae/20240516/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-مسيرات-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-أنصار-الله-اليمنية-1088879062.html

https://sarabic.ae/20240518/هيئة-عمليات-التجارة-البريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-لهجوم-في-البحر-الأحمر-1088962546.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية