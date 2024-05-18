لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عالم سبوتنيك
"كتائب القسام" مستعدة لمعركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240518/لافروف-يكشف-تفاصيل-المفاوضات-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1088962324.html
لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ
لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تؤكد أن موسكو وبكين تربطهما... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T13:57+0000
2024-05-18T13:57+0000
روسيا
الصين
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وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: "في الآونة الأخيرة، زار الرئيس بوتين جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، وقد أكدت المحادثات مع الرئيس شي جين بينغ والاجتماعات مع ممثلين آخرين للقيادة الصينية أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بيننا تتفوق من حيث الجودة".وأضاف لافروف أنه "تمت مناقشة مبادرة الرئيس شي جين بينغ بشأن الأمن العالمي خلال الزيارة إلى الصين في اجتماعات بين الوفود وفي اجتماع فردي شمل مجموعة محدودة من القادة".وقال: "نرى سببًا كبيرًا للترويج العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي للبدء بتشكيل أسس الأمن الأوراسي دون أي غارة أوروبية أطلسية".وأشار الوزير إلى أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الغرب، بما في ذلك حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي.وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.وقام الرئيس بوتين بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو/أيار، وفي بكين، أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وقع بعدها الطرفان على بيان مشترك. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تتبعان سياسة خارجية مستقلة وتعملان معًا لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية.
https://sarabic.ae/20240518/لافروف-المواجهة-بين-روسيا-والغرب-تمر-بمرحلة-حادة-1088960958.html
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ

13:57 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تؤكد أن موسكو وبكين تربطهما علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: "في الآونة الأخيرة، زار الرئيس بوتين جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، وقد أكدت المحادثات مع الرئيس شي جين بينغ والاجتماعات مع ممثلين آخرين للقيادة الصينية أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بيننا تتفوق من حيث الجودة".
وأضاف لافروف أنه "تمت مناقشة مبادرة الرئيس شي جين بينغ بشأن الأمن العالمي خلال الزيارة إلى الصين في اجتماعات بين الوفود وفي اجتماع فردي شمل مجموعة محدودة من القادة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة
12:39 GMT
وقال: "نرى سببًا كبيرًا للترويج العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي للبدء بتشكيل أسس الأمن الأوراسي دون أي غارة أوروبية أطلسية".
وأشار الوزير إلى أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الغرب، بما في ذلك حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي.

نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي، ولكن أولا، ليس من موقع القوة، وليس من موقع التفرد، ولكن فقط على قدم المساواة ومع احترام مصالح بعضنا بعضا.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية
أمس, 14:25 GMT
وقام الرئيس بوتين بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو/أيار، وفي بكين، أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وقع بعدها الطرفان على بيان مشترك.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تتبعان سياسة خارجية مستقلة وتعملان معًا لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية.
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