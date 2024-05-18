https://sarabic.ae/20240518/لافروف-يكشف-تفاصيل-المفاوضات-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1088962324.html
لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ
لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تؤكد أن موسكو وبكين تربطهما... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T13:57+0000
2024-05-18T13:57+0000
2024-05-18T13:57+0000
روسيا
الصين
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وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: "في الآونة الأخيرة، زار الرئيس بوتين جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، وقد أكدت المحادثات مع الرئيس شي جين بينغ والاجتماعات مع ممثلين آخرين للقيادة الصينية أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بيننا تتفوق من حيث الجودة".وأضاف لافروف أنه "تمت مناقشة مبادرة الرئيس شي جين بينغ بشأن الأمن العالمي خلال الزيارة إلى الصين في اجتماعات بين الوفود وفي اجتماع فردي شمل مجموعة محدودة من القادة".وقال: "نرى سببًا كبيرًا للترويج العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي للبدء بتشكيل أسس الأمن الأوراسي دون أي غارة أوروبية أطلسية".وأشار الوزير إلى أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الغرب، بما في ذلك حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي.وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.وقام الرئيس بوتين بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو/أيار، وفي بكين، أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وقع بعدها الطرفان على بيان مشترك. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تتبعان سياسة خارجية مستقلة وتعملان معًا لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية.
https://sarabic.ae/20240518/لافروف-المواجهة-بين-روسيا-والغرب-تمر-بمرحلة-حادة-1088960958.html
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html
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روسيا, الصين
لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينغ
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تؤكد أن موسكو وبكين تربطهما علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: "في الآونة الأخيرة، زار الرئيس بوتين جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، وقد أكدت المحادثات مع الرئيس شي جين بينغ والاجتماعات مع ممثلين آخرين للقيادة الصينية أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بيننا تتفوق من حيث الجودة".
وأضاف لافروف أنه "تمت مناقشة مبادرة الرئيس شي جين بينغ بشأن الأمن العالمي خلال الزيارة إلى الصين في اجتماعات بين الوفود وفي اجتماع فردي شمل مجموعة محدودة من القادة".
وقال: "نرى سببًا كبيرًا للترويج العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي للبدء بتشكيل أسس الأمن الأوراسي دون أي غارة أوروبية أطلسية".
وأشار الوزير إلى أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الغرب، بما في ذلك حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي.
نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي، ولكن أولا، ليس من موقع القوة، وليس من موقع التفرد، ولكن فقط على قدم المساواة ومع احترام مصالح بعضنا بعضا.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.
وقام الرئيس بوتين بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو/أيار، وفي بكين، أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وقع بعدها الطرفان على بيان مشترك.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تتبعان سياسة خارجية مستقلة وتعملان معًا لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية.