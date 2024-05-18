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مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي وسط رفح
مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي وسط رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، بأن شخصين قُتلا في قصف للجيش الإسرائيلي وسط رفح جنوبي قطاع غزة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
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أخبار معبر رفح
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "طائرات الجيش الإسرائيلي، استهدفت منزلا وسط مدينة رفح، ما أدى لمقتل فلسطينيين اثنين، فيما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق ووسط المدينة".كما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقا للوكالة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240517/مقتل-أحد-قادة-كتيبة-جنين-في-غارة-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1088950072.html
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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي وسط رفح

03:42 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 04:24 GMT 18.05.2024)
© AFP 2023 / -فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، بأن شخصين قُتلا في قصف للجيش الإسرائيلي وسط رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "طائرات الجيش الإسرائيلي، استهدفت منزلا وسط مدينة رفح، ما أدى لمقتل فلسطينيين اثنين، فيما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق ووسط المدينة".
كما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقا للوكالة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
أمس, 22:36 GMT
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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