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"طوفان الأقصى" على الطاولة... الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس" يجتمعان بـ"فصائل المقاومة"

"طوفان الأقصى" على الطاولة... الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس" يجتمعان بـ"فصائل المقاومة"

سبوتنيك عربي

اجتمع القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بممثلي فصائل المقاومة في طهران، عقب تشييع جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T09:28+0000

2024-05-23T09:28+0000

2024-05-23T10:14+0000

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جرى الاجتماع، بحضور قائد قوة القدس إسماعيل قاآني، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن ممثلي فصائل المقاومة، بحثوا آخر تطورات المنطقة وأكدوا "استمرار المقاومة حتى يتحقق النصر في غزة".كما جرى بحث الأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية في قطاع غزة وآخر تطورات عملية "طوفان الأقصى"، والدور الذي تلعبه جبهة المقاومة.وأوضحت الوكالة أن المشاركين أكدوا مواصلة الجهاد والنضال حتى يتم تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة بمشاركة جبهة المقاومة. وكان أبرز المشاركين في الاجتماع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و"حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، إضافة إلى فصائل المقاومة العراقية، حسب وسائل إعلام إيرانية.وأقيمت مراسم جنازة الرئيس الإيراني السابق، أمس الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدولية.وتحطمت مروحية رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/ أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.وفي صباح اليوم التالي، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.وتشارك "فصائل المقاومة" في دعم المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قتلت إسرائيل نحو 35 ألف فلسطينيا وأصابت نحو 90 ألفا آخرين.

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