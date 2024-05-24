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https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشال-جثث-3-أسرى-شمالي-غزة-1089167019.html
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثث 3 أسرى شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثث 3 أسرى شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انتشال جثث 3 أسرى خلال عملية استخبارية في جباليا شمالي قطاع غزة. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T09:47+0000
2024-05-24T09:47+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه خلال عملية عسكرية جرت الأسبوع الماضي، عثرت قواته على معلومات استخبارية أسهمت في تحديد مكان جثث 3 رهائن وتمكنت من إنقاذهم.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه خلال عملية عسكرية في مدينة جباليا الواقعة شمالي قطاع غزة، أنقذ الجيش بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" جثث 3 أسرى قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم احتجاز جثثهم في القطاع على يد عناصر حركة "حماس"، على حد قولها.وفي السياق نفسه، قال عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن "القتال مع حركة حماس وإيران قد يستمر لمدة 20 عاما".ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عن ميخال بيتون، عضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، الذي يتولى رئاسته عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قوله إن "الأمر الأكثر إلحاحا وضرورة هو إعادة المحتجزين لدى حركة حماس من قطاع غزة".وأوضح بيتون، في مقابلة مع الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن حزبه "معسكر الدولة" قدّم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة من 6 أهداف للعمل عليها، حتى الثامن من الشهر المقبل، ولكن يمكن للحزب الانسحاب من الحكومة الائتلافية قبل هذا الموعد، بحسب قوله.وشدد بيتون على أن الأمر الأكثر ضرورة، في الوقت الراهن، هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، حتى لو اضطرت بلاده إلى وقف الحرب في القطاع لأسابيع عدة، مشيرًا إلى أن "القتال مع حماس وإيران، قد يستغرق نحو 20 عاما"، على حد قوله.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240524/قناة-إسرائيلية-نتنياهو-تلقى-4-تحذيرات-مهمة-قبل-طوفان-الأقصى-1089165256.html
https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثث 3 أسرى شمالي غزة

09:47 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUMجنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUM
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انتشال جثث 3 أسرى خلال عملية استخبارية في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه خلال عملية عسكرية جرت الأسبوع الماضي، عثرت قواته على معلومات استخبارية أسهمت في تحديد مكان جثث 3 رهائن وتمكنت من إنقاذهم.
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه خلال عملية عسكرية في مدينة جباليا الواقعة شمالي قطاع غزة، أنقذ الجيش بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" جثث 3 أسرى قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم احتجاز جثثهم في القطاع على يد عناصر حركة "حماس"، على حد قولها.
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08:27 GMT
وفي السياق نفسه، قال عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن "القتال مع حركة حماس وإيران قد يستمر لمدة 20 عاما".
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عن ميخال بيتون، عضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، الذي يتولى رئاسته عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قوله إن "الأمر الأكثر إلحاحا وضرورة هو إعادة المحتجزين لدى حركة حماس من قطاع غزة".
وأوضح بيتون، في مقابلة مع الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن حزبه "معسكر الدولة" قدّم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة من 6 أهداف للعمل عليها، حتى الثامن من الشهر المقبل، ولكن يمكن للحزب الانسحاب من الحكومة الائتلافية قبل هذا الموعد، بحسب قوله.
وشدد بيتون على أن الأمر الأكثر ضرورة، في الوقت الراهن، هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، حتى لو اضطرت بلاده إلى وقف الحرب في القطاع لأسابيع عدة، مشيرًا إلى أن "القتال مع حماس وإيران، قد يستغرق نحو 20 عاما"، على حد قوله.
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05:56 GMT
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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