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https://sarabic.ae/20240524/قناة-إسرائيلية-من-المتوقع-دخول-الجيش-إلى-أماكن-إضافية-في-غزة-لم-يعمل-فيها-من-قبل-1089168940.html
قناة إسرائيلية: من المتوقع دخول الجيش إلى أماكن إضافية في غزة لم يعمل فيها من قبل
قناة إسرائيلية: من المتوقع دخول الجيش إلى أماكن إضافية في غزة لم يعمل فيها من قبل
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى أحياء إضافية في قطاع غزة لم تعمل فيها قواته حتى الآن. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T11:01+0000
2024-05-24T11:01+0000
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وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع دخول قوات عسكرية إسرائيلية إلى أحياء إضافية في قطاع غزة لم يسبق الدخول إليها من قبل.وأوضحت القناة أن اللواءين الثاني والـ 679 الإسرائيليين يواصلان العملية العسكرية في قلب قطاع غزة، مع احتمال دخول قوات برية إضافية إلى القطاع، وزيادة نشاط سلاح الجو في مدينة رفح جنوبي غزة، بدعوى تحقيق نتيجة أفضل في المدينة.ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، انتشال جثث 3 أسرى خلال عملية استخبارية في جباليا شمالي قطاع غزة.وأكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال عملية عسكرية جرت الأسبوع الماضي، عثرت قواته على معلومات استخبارية أسهمت في تحديد مكان جثث 3 رهائن وتمكنت من إنقاذهم.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه خلال عملية عسكرية في مدينة جباليا الواقعة شمالي قطاع غزة، أنقذ الجيش بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" جثث 3 أسرى قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم احتجاز جثثهم في القطاع على يد عناصر حركة "حماس"، على حد قولها.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html
https://sarabic.ae/20240524/قناة-إسرائيلية-نتنياهو-تلقى-4-تحذيرات-مهمة-قبل-طوفان-الأقصى-1089165256.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

قناة إسرائيلية: من المتوقع دخول الجيش إلى أماكن إضافية في غزة لم يعمل فيها من قبل

11:01 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى أحياء إضافية في قطاع غزة لم تعمل فيها قواته حتى الآن.
وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع دخول قوات عسكرية إسرائيلية إلى أحياء إضافية في قطاع غزة لم يسبق الدخول إليها من قبل.
وأوضحت القناة أن اللواءين الثاني والـ 679 الإسرائيليين يواصلان العملية العسكرية في قلب قطاع غزة، مع احتمال دخول قوات برية إضافية إلى القطاع، وزيادة نشاط سلاح الجو في مدينة رفح جنوبي غزة، بدعوى تحقيق نتيجة أفضل في المدينة.
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
05:56 GMT
ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، انتشال جثث 3 أسرى خلال عملية استخبارية في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال عملية عسكرية جرت الأسبوع الماضي، عثرت قواته على معلومات استخبارية أسهمت في تحديد مكان جثث 3 رهائن وتمكنت من إنقاذهم.
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه خلال عملية عسكرية في مدينة جباليا الواقعة شمالي قطاع غزة، أنقذ الجيش بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" جثث 3 أسرى قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم احتجاز جثثهم في القطاع على يد عناصر حركة "حماس"، على حد قولها.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
قناة إسرائيلية: نتنياهو تلقى 4 تحذيرات مهمة قبل "طوفان الأقصى"
08:27 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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