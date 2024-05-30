https://sarabic.ae/20240530/الحوثي-إجمالي-عدد-السفن-المستهدفة-من-بداية-عمليات-الإسناد-لغزة-بلغ-129-سفينة-1089355348.html

الحوثي: إجمالي عدد السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد لغزة بلغ 129 سفينة

الحوثي: إجمالي عدد السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد لغزة بلغ 129 سفينة

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنه تم هذا الأسبوع تنفيذ 12 عملية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T14:41+0000

2024-05-30T14:41+0000

2024-05-30T14:41+0000

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وقال الحوثي، في كلمة له، إن "عمليات اليمن هذا الأسبوع نفذت بـ27 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة منها 10 استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وشركات".وأكد "استمرار العمليات العسكرية لدعم الفلسطينيين وأنها ستتصاعد من حيث الكم والنوع"، مشيرًا إلى أن "إجمالي عدد السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد 129 سفينة".وأوضح زعيم "أنصار الله" أنه "بإسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية في أجواء محافظة مأرب يصبح عدد الطائرات التي أسقطت خلال هذه الفترة 6 طائرات".وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أن قواته دمرت منصتي إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرتها، واعترضت طائرتين مسيرتين أطلقتهما الجماعة باتجاه البحر الأحمر.وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت في حوالي الساعة 8:40 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 مايو/ أيار، في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران".وذكرت القيادة أن "الحوثيين المدعومين من إيران، أطلقوا في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 مايو (الجاري)، صاروخين بالستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى البحر الأحمر"، على حد قولها.وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية"، مشيرة إلى "تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر، تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومين من إيران".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذه الصواريخ والأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذ 6 هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد سفن أمريكية، 3 منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط، بعدد من الصواريخ المجنحة.وجاءت الهجمات بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، بينها سفينتان أمريكيتان و سفينةإسرائيلية، بالصواريخ، واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بالطائرات المُسيرة.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله"، استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحرين العربي والأبيض المتوسط، وأخرى يونانية في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قواته استهدفت، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، متوعداً بتصعيد كبير ومؤثر في قادم الأيام، بحسب قوله.وفي الثالث من أيار/ مايو الجاري، أعلنت "أنصار الله"، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، ضمن مرحلة رابعة من تصعيد الجماعة لهجماتها البحرية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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