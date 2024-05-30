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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
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الخارجية الروسية: سنتخذ خطوات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
الخارجية الروسية: سنتخذ خطوات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا، قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، صواريخها في أوروبا أو... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T05:42+0000
2024-05-30T05:42+0000
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وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "تنفيذ الأمريكيين لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى لن يمر دون رد فعل من قبلنا، وعلى وجه الخصوص في هذه الحالة، يعد رفض القيود الذاتية الأحادية الجانب التي فرضتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أمرًا لا مفر منه".وبحسب لافروف، فإن نشر صواريخ أرضية أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ "سيخلق تحديًا أمنيًا خطيرًا لروسيا".كيم جونغ أون: سنمنع الولايات المتحدة من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبيةوأعلنت واشنطن مطلع عام 2019، انسحابا أحاديا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، متهمة روسيا بـ"انتهاكها"، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسياوفي بداية يوليو/ تموز 2019، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتبن، قانونًا بتعليق العمل بالمعاهدة، وفي أغسطس/ آب من ذات العام، تم إنهاء الاتفاقية. وقد أعلنت روسيا، في مناسبات عدة، أنها تلتزم تماما بشروط معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. وفي الوقت نفسه، أشارت موسكو إلى أن روسيا لديها أسئلة جدية للغاية بالنسبة لواشنطن، فيما يتعلق بتنفيذ الأمريكيين أنفسهم للمعاهدة، كما أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بـ"انتهاك" معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى لا أساس لها من الصحة.روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: سنتخذ خطوات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

05:42 GMT 30.05.2024
© AFP 2023صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا، قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، صواريخها في أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقرار في هذا الشأن سيتخذه الرئيس الروسي.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "تنفيذ الأمريكيين لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى لن يمر دون رد فعل من قبلنا، وعلى وجه الخصوص في هذه الحالة، يعد رفض القيود الذاتية الأحادية الجانب التي فرضتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أمرًا لا مفر منه".

وأضاف: "نحن لا نستبعد خطوات إضافية في مجال الردع النووي، حيث ستكون الصواريخ الأمريكية المتقدمة قادرة على تغطية مواقع القيادة ومواقع قواتنا النووية، وتقع القرارات المتعلقة بهذه المسائل ضمن اختصاصات رئيس روسيا الاتحادية".

وبحسب لافروف، فإن نشر صواريخ أرضية أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ "سيخلق تحديًا أمنيًا خطيرًا لروسيا".
كيم جونغ أون: سنمنع الولايات المتحدة من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبية

وتابع لافروف: "وبالمناسبة، هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا فقط، فقد أشار البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، الأخيرة إلى الصين، إلى أن مثل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة تشكل تهديدًا مباشرًا لبلدنا والصين على حد سواء، ولهذا السبب اتفقنا نحن وشركاؤنا الصينيون على تكثيف التعاون من أجل مواجهة سلوك واشنطن غير المسؤول، الذي يقوض الاستقرار الدولي".

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وأعلنت واشنطن مطلع عام 2019، انسحابا أحاديا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، متهمة روسيا بـ"انتهاكها"، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
وفي بداية يوليو/ تموز 2019، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتبن، قانونًا بتعليق العمل بالمعاهدة، وفي أغسطس/ آب من ذات العام، تم إنهاء الاتفاقية. وقد أعلنت روسيا، في مناسبات عدة، أنها تلتزم تماما بشروط معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. وفي الوقت نفسه، أشارت موسكو إلى أن روسيا لديها أسئلة جدية للغاية بالنسبة لواشنطن، فيما يتعلق بتنفيذ الأمريكيين أنفسهم للمعاهدة، كما أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بـ"انتهاك" معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى لا أساس لها من الصحة.
روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"
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