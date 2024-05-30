https://sarabic.ae/20240530/الخارجية-الروسية-سنتخذ-خطوات-الردع-النووي-إذا-نشرت-واشنطن-صواريخها-في-أوروبا-وآسيا-والمحيط-الهادئ-1089332971.html

الخارجية الروسية: سنتخذ خطوات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

الخارجية الروسية: سنتخذ خطوات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا، قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، صواريخها في أوروبا أو... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T05:42+0000

2024-05-30T05:42+0000

2024-05-30T05:42+0000

روسيا

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "تنفيذ الأمريكيين لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى لن يمر دون رد فعل من قبلنا، وعلى وجه الخصوص في هذه الحالة، يعد رفض القيود الذاتية الأحادية الجانب التي فرضتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أمرًا لا مفر منه".وبحسب لافروف، فإن نشر صواريخ أرضية أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ "سيخلق تحديًا أمنيًا خطيرًا لروسيا".كيم جونغ أون: سنمنع الولايات المتحدة من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبيةوأعلنت واشنطن مطلع عام 2019، انسحابا أحاديا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، متهمة روسيا بـ"انتهاكها"، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسياوفي بداية يوليو/ تموز 2019، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتبن، قانونًا بتعليق العمل بالمعاهدة، وفي أغسطس/ آب من ذات العام، تم إنهاء الاتفاقية. وقد أعلنت روسيا، في مناسبات عدة، أنها تلتزم تماما بشروط معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. وفي الوقت نفسه، أشارت موسكو إلى أن روسيا لديها أسئلة جدية للغاية بالنسبة لواشنطن، فيما يتعلق بتنفيذ الأمريكيين أنفسهم للمعاهدة، كما أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بـ"انتهاك" معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى لا أساس لها من الصحة.روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"

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