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https://sarabic.ae/20240531/إسرائيل-إطلاق-صافرات-الإنذار-في-هضبة-الجولان-تخوفا-من-تسلل-طائرات-معادية-1089382701.html
إسرائيل.. إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان تخوفا من تسلل طائرات "معادية"
إسرائيل.. إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان تخوفا من تسلل طائرات "معادية"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، تخوفا من تسلل طائرات "معادية". 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T10:11+0000
2024-05-31T10:11+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
الجولان
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان تخوفا من تسلل طائرات معادية، مؤكدة أن "صاروخا أطلق من لبنان"، قد أصاب مبنى في مستوطنة المطلة في الشمال الإسرائيلي.وأوضحت الإذاعة أن "هذا الاستهداف ليس الأول خلال ساعات بل الثاني، فيما وقعت أضرار بالمبنى المستهدف في مستوطنة المطلة ولم تقع إصابات.وفي السياق ذاته، صرح تساحي إلياهو، رئيس مستوطنة عين يعقوب بالشمال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن بلاده نسيت أن المستوطنين يعيشون في منازلهم منذ نحو 30 عاما مضت.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن تساحي إلياهو، أن "الجيش الإسرائيلي أرسل إلى المستوطنة ضابطا ليخبرهم بأنه لا توجد أنفاق في مستوطنات الشمال أو وجود لقوات "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بالقرب من الحدود اللبنانية، مضيفا أن جيش بلاده نسي أن المستوطنين عاشوا هناك منذ 30 عاما، ويعلم أن قوات "الرضوان" خلف هذا السياج وأنهم يعيشون في خطر، بحسب قوله.وكان يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، "يجر بلاده إلى واقع صعب والشعب اللبناني سيدفع الثمن".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غالانت، أن "حسن نصر الله، يجر لبنان إلى واقع قاس وصعب، والأشخاص الذين سيدفعون الثمن هم شعب لبنان وقوات حزب الله نفسها"، مؤكدا أن قواته العسكرية قتلت نحو 320 من كبار مقاتلي حزب الله، من بينهم "إرهابيين كبار"، وفق وصفه.ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية للبنان، من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240531/رئيس-مستوطنة-في-الشمال-الإسرائيلي-الجيش-نسي-أننا-نعيش-هنا-منذ-30-عاما-وقوات-حزب-الله-أمامنا-1089381121.html
https://sarabic.ae/20240531/الجيش-والشاباك-الإسرائيليان-ما-يروج-له-سموتريتش-ضد-السلطة-الفلسطينية-سيضر-بالتنسيق-الأمني-1089376427.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, الجولان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, الجولان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل.. إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان تخوفا من تسلل طائرات "معادية"

10:11 GMT 31.05.2024
© AFP 2023 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / George Ourfalian
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، تخوفا من تسلل طائرات "معادية".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان تخوفا من تسلل طائرات معادية، مؤكدة أن "صاروخا أطلق من لبنان"، قد أصاب مبنى في مستوطنة المطلة في الشمال الإسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة أن "هذا الاستهداف ليس الأول خلال ساعات بل الثاني، فيما وقعت أضرار بالمبنى المستهدف في مستوطنة المطلة ولم تقع إصابات.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
رئيس مستوطنة في الشمال الإسرائيلي: الجيش نسي أننا نعيش هنا منذ 30 عاما وقوات "حزب الله" أمامنا
09:32 GMT
وفي السياق ذاته، صرح تساحي إلياهو، رئيس مستوطنة عين يعقوب بالشمال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن بلاده نسيت أن المستوطنين يعيشون في منازلهم منذ نحو 30 عاما مضت.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن تساحي إلياهو، أن "الجيش الإسرائيلي أرسل إلى المستوطنة ضابطا ليخبرهم بأنه لا توجد أنفاق في مستوطنات الشمال أو وجود لقوات "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بالقرب من الحدود اللبنانية، مضيفا أن جيش بلاده نسي أن المستوطنين عاشوا هناك منذ 30 عاما، ويعلم أن قوات "الرضوان" خلف هذا السياج وأنهم يعيشون في خطر، بحسب قوله.
وكان يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، "يجر بلاده إلى واقع صعب والشعب اللبناني سيدفع الثمن".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غالانت، أن "حسن نصر الله، يجر لبنان إلى واقع قاس وصعب، والأشخاص الذين سيدفعون الثمن هم شعب لبنان وقوات حزب الله نفسها"، مؤكدا أن قواته العسكرية قتلت نحو 320 من كبار مقاتلي حزب الله، من بينهم "إرهابيين كبار"، وفق وصفه.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية للبنان، من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
الجيش والشاباك الإسرائيليان: ما يروج له سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية سيضر بالتنسيق الأمني
07:55 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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