https://sarabic.ae/20240531/علي-لاريجاني-يترشح-لخوض-انتخابات-رئاسة-إيران-1089385714.html

علي لاريجاني يترشح لخوض انتخابات رئاسة إيران

علي لاريجاني يترشح لخوض انتخابات رئاسة إيران

سبوتنيك عربي

قرر رئيس البرلمان الإيراني الأسبق، علي لاريجاني، خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث وصل، اليوم الجمعة، إلى مقر لجنة الانتخابات، ليدخل رسميا سباق الانتخابات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T12:07+0000

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إبراهيم رئيسي

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وأوضحت وكالة "إرنا" أن لاريجاني توجه إلى مقر لجنة الانتخابات في العاصمة طهران، للتسجيل وخوض انتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، لنسختها الرابعة عشر.يشار إلى أن لاريجاني، وهو رئيس البرلمان الإيراني السابق، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، السياسي المحافظ، كان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تحطم مروحية.من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، للتلفزيون الرسمي، تسجيل 7 أشخاص حتى منتصف اليوم الثاني من تسجيل المرشحين للرئاسة.وتعهد لاريجاني بتشكيل حكومة تكنوقراط، بأن حكومته، حال فوزه، "ستضم كل أصحاب الخبرة والقدرات، من أي توجه سياسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست نادي حزب أو تيار واحد"، على حد قوله.وفتحت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل.وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، صباح أمس الخميس، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام، مبينًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية".ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو/ حزيران، وفي اليوم التالي، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات، وسيبدأ الرئيس الجديد عمله اعتباراً من يوليو/تموز 2024 ويستمر حتى عام 2028.ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو/أيار الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.

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