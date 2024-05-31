https://sarabic.ae/20240531/ما-هي-قوات-حلف-الناتو-المشتركة-وكيف-تعمل-1089389586.html

ما هي قوات حلف الناتو المشتركة وكيف تعمل؟

ما هي قوات حلف الناتو المشتركة وكيف تعمل؟

سبوتنيك عربي

قوات حلف الناتو المشتركة

2024-05-31T14:20+0000

2024-05-31T14:20+0000

2024-05-31T14:26+0000

وسائط متعددة

انفوجرافيك

رصد عسكري

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089389640_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6741074debb16e83b7febb50d169e085.png

يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" كيفية تنظيم قوات حلف "الناتو"، حيث توجد أسلحتها النووية، وكذلك يبين نوعية التجمعات العسكرية التي تتركز بالقرب من حدود روسيا.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بأن روسيا اليوم تمر بتحديات صعبة، دفاعاً عن حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه.وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس، أن الحلف يعتزم مناقشة القيام بمزيد من المهام في تنسيق المساعدة العسكرية لكييف، خلال القمة التي ستعقد في واشنطن في يوليو/ تموز المقبل، وذلك من أجل تجنب تكرار التأخير والأخطاء في عمليات التسليم.ومن جانبها، صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو"، جوليان سميث، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستكشفون إمكانية تعزيز الدفاع الجوي لأراضي أعضاء حلف شمال الأطلسي، وكذلك إمكانية توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم نفسه، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا.اقرأ أيضا - بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديووتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قوات حلف الناتو المشتركة