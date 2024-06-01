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الرابعة من نوعها.. نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام "الكونغرس" الأمريكي
الرابعة من نوعها.. نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام "الكونغرس" الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نتنياهو قَبِل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T20:33+0000
2024-06-01T20:33+0000
الكونغرس الأمريكي
بنيامين نتنياهو
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها قبوله دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين وهي المرة الرابعة في تاريخه.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في 4 مناسبات، مضيفا أنه سيحاول تقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي بشأن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس (السلطة التشريعية).وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه "رغم التوتر في العلاقات الثنائية بين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في قطاع غزة، فإن الأول سيلقي كلمة أمام الكونغرس قريبا".وجاءت تصريحات الجمهوري مايك جونسون، خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بمناسبة "يوم الاستقلال"، بدعوى من سفير إسرائيل، مايك هرتزوغ، موضحا أن "إلقاء نتنياهو، كلمة في الكونغرس الأمريكي سيكون مؤشرا قويا على الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية، في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".ونقلت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، عن مايك جونسون، أن "السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعطى موافقته على هذه الخطوة".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240524/رغم-توتر-العلاقات-مع-بايدن-رئيس-النواب-الأمريكي-نتنياهو-سيلقي-كلمة-في-الكونغرس-قريبا-1089162352.html
https://sarabic.ae/20240601/بيان-مصري-قطري-أمريكي-يدعو-حماس-وإسرائيل-لإبرام-اتفاق-يجسد-المبادئ-التي-حددها-بايدن-1089419568.html
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الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الرابعة من نوعها.. نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام "الكونغرس" الأمريكي

20:33 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / Debbie Hillرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / Debbie Hill
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أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نتنياهو قَبِل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها قبوله دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين وهي المرة الرابعة في تاريخه.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في 4 مناسبات، مضيفا أنه سيحاول تقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي بشأن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
رغم توتر العلاقات مع بايدن.. رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريبا
24 مايو, 06:42 GMT
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس (السلطة التشريعية).
وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه "رغم التوتر في العلاقات الثنائية بين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في قطاع غزة، فإن الأول سيلقي كلمة أمام الكونغرس قريبا".
وجاءت تصريحات الجمهوري مايك جونسون، خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بمناسبة "يوم الاستقلال"، بدعوى من سفير إسرائيل، مايك هرتزوغ، موضحا أن "إلقاء نتنياهو، كلمة في الكونغرس الأمريكي سيكون مؤشرا قويا على الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية، في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".
ونقلت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، عن مايك جونسون، أن "السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعطى موافقته على هذه الخطوة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
بيان مصري قطري أمريكي يدعو "حماس" وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها بايدن
19:20 GMT
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحرب05:31 GMT
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