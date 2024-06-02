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https://sarabic.ae/20240602/المالديف-تمنع-حاملي-جوازات-السفر-الإسرائيلية-من-دخول-أراضيها-وتل-أبيب-تطالب-مواطنيها-بالمغادرة-1089438317.html
المالديف تمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول أراضيها... وتل أبيب تطالب مواطنيها بالمغادرة
المالديف تمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول أراضيها... وتل أبيب تطالب مواطنيها بالمغادرة
سبوتنيك عربي
قررت حكومة المالديف، اليوم الأحد، منع دخول المواطنين الإسرائيليين وحاملي جوازات السفر الإسرائيلية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T16:50+0000
2024-06-02T16:50+0000
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وقال وزير الأمن الداخلي والتكنولوجيا، علي إحسان، إن "رئيس الجمهورية محمد معزو، قرر، بناء على توصية مجلس الوزراء، تطبيق هذا الحظر تضامنا مع فلسطين".وأشار إلى أن "القرار يتضمن تعديل القوانين اللازمة لتطبيق منع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى جزر المالديف، وإنشاء لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ هذه التدابير".من جهتها، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها بعدم السفر إلى جزر المالديف بعدما حظرت حكومتها دخولهم إليها، مطالبة المقيمين هناك بمغادرة المالديف فورا.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20200811/مالديف-غزة-استراحة-توفر-إحساس-الجزيرة-الآسيوية-فيديو-وصور-1046249413.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

المالديف تمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول أراضيها... وتل أبيب تطالب مواطنيها بالمغادرة

16:50 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / Rostislav Netisovالبحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ "جزر المالديف"، 11 يوليو/ تموز 2019
البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / Rostislav Netisov
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قررت حكومة المالديف، اليوم الأحد، منع دخول المواطنين الإسرائيليين وحاملي جوازات السفر الإسرائيلية.
وقال وزير الأمن الداخلي والتكنولوجيا، علي إحسان، إن "رئيس الجمهورية محمد معزو، قرر، بناء على توصية مجلس الوزراء، تطبيق هذا الحظر تضامنا مع فلسطين".
وأشار إلى أن "القرار يتضمن تعديل القوانين اللازمة لتطبيق منع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى جزر المالديف، وإنشاء لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ هذه التدابير".
من جهتها، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها بعدم السفر إلى جزر المالديف بعدما حظرت حكومتها دخولهم إليها، مطالبة المقيمين هناك بمغادرة المالديف فورا.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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