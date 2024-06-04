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قوانين الاقتصاد
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"روسيا لا تقهر".. إعلام يكشف عواقب الضربات الغربية ضد الأراضي الروسية
"روسيا لا تقهر".. إعلام يكشف عواقب الضربات الغربية ضد الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إمداد الغرب بالأسلحة والسماح بضرب الأراضي الروسية لن يجبر موسكو على الاستسلام ولن يؤدي إلا إلى كشف فشل القادة الغربيين. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T20:09+0000
2024-06-04T20:09+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في الواقع، لا يمكن لأي سلاح غربي أن يجبر موسكو على الاستسلام، لأن لديها ستة آلاف رأس نووي".وأشار المقال إلى أن الصراع في أوكرانيا أصبح خطيرًا بشكل متزايد.وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.
https://sarabic.ae/20240604/سياسية-ألمانية-الغرب-يبحث-عن-ذريعة-لإرسال-قواته-إلى-أوكرانيا-1089512468.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن

"روسيا لا تقهر".. إعلام يكشف عواقب الضربات الغربية ضد الأراضي الروسية

20:09 GMT 04.06.2024
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن إمداد الغرب بالأسلحة والسماح بضرب الأراضي الروسية لن يجبر موسكو على الاستسلام ولن يؤدي إلا إلى كشف فشل القادة الغربيين.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في الواقع، لا يمكن لأي سلاح غربي أن يجبر موسكو على الاستسلام، لأن لديها ستة آلاف رأس نووي".
وتابع المقال: "روسيا ببساطة لا تقهر في أوكرانيا، وبسبب إفلاس الطبقة الحاكمة وفسادها، فإن الاتحاد الأوروبي متورط في صراع لا يمكن إلا أن يخسر".
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
سياسية ألمانية: الغرب يبحث عن ذريعة لإرسال قواته إلى أوكرانيا
16:37 GMT
وأشار المقال إلى أن الصراع في أوكرانيا أصبح خطيرًا بشكل متزايد.

واتهم المقال المنشور في صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، برفض الدبلوماسية والاستمرار في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا بينما العالم على حافة الهاوية، وغير قادر على بدء مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.
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