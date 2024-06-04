https://sarabic.ae/20240604/سياسية-ألمانية-الغرب-يبحث-عن-ذريعة-لإرسال-قواته-إلى-أوكرانيا-1089512468.html
سياسية ألمانية: الغرب يبحث عن ذريعة لإرسال قواته إلى أوكرانيا
سياسية ألمانية: الغرب يبحث عن ذريعة لإرسال قواته إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أن الغرب يعد ذريعة لنشر قواته في أوكرانيا. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T16:37+0000
2024-06-04T16:37+0000
2024-06-04T16:37+0000
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وقالت خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يريد الناتو خلق سيناريو مشابه لبداية الحرب في فيتنام، وتجري المناقشات حول نشر قوات التحالف بالتوازي (مع الصراع في أوكرانيا)".ووفقا لفاغنكنخت، من الضروري إنشاء تحالف من الدول، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، من أجل منع تصعيد وانتشار الصراع في أوروبا الشرقية.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
https://sarabic.ae/20240604/لافروف-المدربون-الغربيون-في-أوكرانيا-هدف-مشروع-لروسيا-1089503455.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
سياسية ألمانية: الغرب يبحث عن ذريعة لإرسال قواته إلى أوكرانيا
صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أن الغرب يعد ذريعة لنشر قواته في أوكرانيا.
وقالت خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يريد الناتو خلق سيناريو مشابه لبداية الحرب في فيتنام، وتجري المناقشات حول نشر قوات التحالف بالتوازي (مع الصراع في أوكرانيا)".
وتابعت: "حتى قبل الدخول الرسمي للولايات المتحدة في الأعمال العدائية في فيتنام، قبل وقت قصير من تنظيم حادثة تونكين، كان هناك بالفعل 15 ألف مستشار، وفي وقت لاحق، تم إحضار القوات الأمريكية "لحماية" هؤلاء المستشارين".
ووفقا لفاغنكنخت، من الضروري إنشاء تحالف من الدول، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، من أجل منع تصعيد وانتشار الصراع في أوروبا الشرقية.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.