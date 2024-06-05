https://sarabic.ae/20240605/خبير-بريطاني-قمة-السلام-في-سويسرا-تنهار-بسبب-رفض-الدول-المشاركة-1089558788.html

خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة

خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن "قمة السلام" المزمع عقدها في سويسرا ستفشل، لأن العديد من دول العالم رفضت حضورها. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T21:01+0000

2024-06-05T21:01+0000

2024-06-05T21:01+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال على موقع "يوتيوب"، إن "ما يسمى بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، ينهار. لن يحضره الصينيون، ومن الواضح أن الباكستانيين وممثلي جنوب أفريقيا والهند لن يحضروا، والهند لن ترسل ممثلين على أعلى مستوى".وتساءل: "ألم يحن الوقت للتفكير حقًا في حقيقة أن بعض الأشخاص قد أدركوا الوضع أخيرًا، وبدأوا في البحث عن طريقة حقيقية للخروج منه؟".وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من يمثلها في "مؤتمر سويسرا"

https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-سويسرا-تبتعد-عن-حياديتها-بعدم-دعوة-روسيا-إلى-المؤتمر-بشأن-أوكرانيا--1089535905.html

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