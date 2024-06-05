https://sarabic.ae/20240605/خبير-بريطاني-قمة-السلام-في-سويسرا-تنهار-بسبب-رفض-الدول-المشاركة-1089558788.html
خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة
خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن "قمة السلام" المزمع عقدها في سويسرا ستفشل، لأن العديد من دول العالم رفضت حضورها. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T21:01+0000
2024-06-05T21:01+0000
2024-06-05T21:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196540_0:236:3139:2002_1920x0_80_0_0_a3c8e0a4386a3dfb34b1e74c17816a12.jpg
وقال على موقع "يوتيوب"، إن "ما يسمى بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، ينهار. لن يحضره الصينيون، ومن الواضح أن الباكستانيين وممثلي جنوب أفريقيا والهند لن يحضروا، والهند لن ترسل ممثلين على أعلى مستوى".وتساءل: "ألم يحن الوقت للتفكير حقًا في حقيقة أن بعض الأشخاص قد أدركوا الوضع أخيرًا، وبدأوا في البحث عن طريقة حقيقية للخروج منه؟".وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من يمثلها في "مؤتمر سويسرا"
https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-سويسرا-تبتعد-عن-حياديتها-بعدم-دعوة-روسيا-إلى-المؤتمر-بشأن-أوكرانيا--1089535905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196540_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_d7bea06909ae78ba2bff687e41ae8cf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن "قمة السلام" المزمع عقدها في سويسرا ستفشل، لأن العديد من دول العالم رفضت حضورها.
وقال على موقع "يوتيوب"، إن "ما يسمى بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، ينهار. لن يحضره الصينيون، ومن الواضح أن الباكستانيين وممثلي جنوب أفريقيا والهند لن يحضروا، والهند لن ترسل ممثلين على أعلى مستوى".
وأشار إلى إحجام الدول خارج نادي حلفاء كييف الغربيين عن المشاركة في مبادرة زيلينسكي، لافتا إلى أنه حتى رئيس الولايات المتحدة، الشريك الأقرب لأوكرانيا، لن يأتي إلى سويسرا.
وتساءل: "ألم يحن الوقت للتفكير حقًا في حقيقة أن بعض الأشخاص قد أدركوا الوضع أخيرًا، وبدأوا في البحث عن طريقة حقيقية للخروج منه؟".
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري
، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا
للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".