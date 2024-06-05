خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة

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دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
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29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
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ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
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29 د
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
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https://sarabic.ae/20240605/خبير-بريطاني-قمة-السلام-في-سويسرا-تنهار-بسبب-رفض-الدول-المشاركة-1089558788.html
خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة
خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن "قمة السلام" المزمع عقدها في سويسرا ستفشل، لأن العديد من دول العالم رفضت حضورها. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T21:01+0000
2024-06-05T21:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال على موقع "يوتيوب"، إن "ما يسمى بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، ينهار. لن يحضره الصينيون، ومن الواضح أن الباكستانيين وممثلي جنوب أفريقيا والهند لن يحضروا، والهند لن ترسل ممثلين على أعلى مستوى".وتساءل: "ألم يحن الوقت للتفكير حقًا في حقيقة أن بعض الأشخاص قد أدركوا الوضع أخيرًا، وبدأوا في البحث عن طريقة حقيقية للخروج منه؟".وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من يمثلها في "مؤتمر سويسرا"
https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-سويسرا-تبتعد-عن-حياديتها-بعدم-دعوة-روسيا-إلى-المؤتمر-بشأن-أوكرانيا--1089535905.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة

21:01 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن "قمة السلام" المزمع عقدها في سويسرا ستفشل، لأن العديد من دول العالم رفضت حضورها.
وقال على موقع "يوتيوب"، إن "ما يسمى بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، ينهار. لن يحضره الصينيون، ومن الواضح أن الباكستانيين وممثلي جنوب أفريقيا والهند لن يحضروا، والهند لن ترسل ممثلين على أعلى مستوى".
وأشار إلى إحجام الدول خارج نادي حلفاء كييف الغربيين عن المشاركة في مبادرة زيلينسكي، لافتا إلى أنه حتى رئيس الولايات المتحدة، الشريك الأقرب لأوكرانيا، لن يأتي إلى سويسرا.
وتساءل: "ألم يحن الوقت للتفكير حقًا في حقيقة أن بعض الأشخاص قد أدركوا الوضع أخيرًا، وبدأوا في البحث عن طريقة حقيقية للخروج منه؟".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
الكرملين: سويسرا تبتعد عن حياديتها بعدم دعوة روسيا إلى المؤتمر بشأن أوكرانيا
12:55 GMT
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من يمثلها في "مؤتمر سويسرا"
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال21:23 GMT
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