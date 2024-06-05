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https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-سويسرا-تبتعد-عن-حياديتها-بعدم-دعوة-روسيا-إلى-المؤتمر-بشأن-أوكرانيا--1089535905.html
الكرملين: سويسرا تبتعد عن حياديتها بعدم دعوة روسيا إلى المؤتمر بشأن أوكرانيا
الكرملين: سويسرا تبتعد عن حياديتها بعدم دعوة روسيا إلى المؤتمر بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سويسرا تبتعد عن حياديتها بعدم دعوتها ممثلي روسيا لحضور المؤتمر حول أوكرانيا. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T12:55+0000
2024-06-05T12:55+0000
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وخلال محادثة مع الصحفيين، سُئل بيسكوف عن كيفية تعليق الكرملين على طلب أكبر حزب في سويسرا، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا وعدم تحويل الحدث إلى مؤتمر حول الدعاية والسلاح.وجاء في بيان الحزب السويسري أنه بخلاف ذلك، يبدو كل شيء كما لو أن سويسرا تنظم مؤتمرا لمعارضي روسيا، وأن البلاد في الواقع متورطة أيضًا في هذا الصراع.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من يمثلها في "مؤتمر سويسرا"مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار
https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يوضح-سبب-امتناع-الدول-عن-المشاركة-في-اجتماع-سويسرا-حول-أوكرانيا--1089500126.html
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العالم, سويسرا, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, سويسرا, أخبار أوكرانيا, روسيا

الكرملين: سويسرا تبتعد عن حياديتها بعدم دعوة روسيا إلى المؤتمر بشأن أوكرانيا

12:55 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سويسرا تبتعد عن حياديتها بعدم دعوتها ممثلي روسيا لحضور المؤتمر حول أوكرانيا.
وخلال محادثة مع الصحفيين، سُئل بيسكوف عن كيفية تعليق الكرملين على طلب أكبر حزب في سويسرا، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا وعدم تحويل الحدث إلى مؤتمر حول الدعاية والسلاح.
وجاء في بيان الحزب السويسري أنه بخلاف ذلك، يبدو كل شيء كما لو أن سويسرا تنظم مؤتمرا لمعارضي روسيا، وأن البلاد في الواقع متورطة أيضًا في هذا الصراع.
وقال بيسكوف: "في الواقع، بهذه الطريقة تبتعد سويسرا عن (موقفها) التقليدي القائم على الحياد منذ سنوات عديدة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
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الكرملين يوضح سبب امتناع الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا
أمس, 10:11 GMT
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من يمثلها في "مؤتمر سويسرا"
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