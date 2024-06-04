https://sarabic.ae/20240604/رئيس-الدوما-الروسي-وقف-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-من-شأنه-إنهاء-الصراع-1089490982.html

رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع

رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، بأن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T07:10+0000

2024-06-04T07:10+0000

2024-06-04T07:10+0000

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وكتب فولودين على حسابه في تطبيق "تلغرام": "سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقليا في هذا الاجتماع، وهو زيلينسكي. وكذلك أولئك الذين ذهبوا إلى الاجتماع مع زيلينسكي، الذي لا يعد أحدا اليوم، فلقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا".وأضاف فولودين: "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى المؤتمر في سويسرا، والكذب بشأن رغبتها في تسوية سلمية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنحون الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحتها. في حين أن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانياوفي الوقت نفسه، يرى فولودين أن أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا "يتم اعتمادها في الاجتماعات المتحيزة التي تنظمها واشنطن وبروكسل" محكوم عليها بالفشل.وأشار فولودين إلى أن السعودية لن تشارك في المؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا.ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.خبير أوكراني: غياب القادة الصينيين والأمريكيين عن القمة في سويسرا سيكون بمثابة إشارةوكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا

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