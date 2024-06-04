https://sarabic.ae/20240604/رئيس-الدوما-الروسي-وقف-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-من-شأنه-إنهاء-الصراع-1089490982.html
رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع
رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، بأن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T07:10+0000
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وكتب فولودين على حسابه في تطبيق "تلغرام": "سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقليا في هذا الاجتماع، وهو زيلينسكي. وكذلك أولئك الذين ذهبوا إلى الاجتماع مع زيلينسكي، الذي لا يعد أحدا اليوم، فلقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا".وأضاف فولودين: "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى المؤتمر في سويسرا، والكذب بشأن رغبتها في تسوية سلمية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنحون الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحتها. في حين أن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانياوفي الوقت نفسه، يرى فولودين أن أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا "يتم اعتمادها في الاجتماعات المتحيزة التي تنظمها واشنطن وبروكسل" محكوم عليها بالفشل.وأشار فولودين إلى أن السعودية لن تشارك في المؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا.ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.خبير أوكراني: غياب القادة الصينيين والأمريكيين عن القمة في سويسرا سيكون بمثابة إشارةوكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع
أفاد رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، بأن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة.
وكتب فولودين على حسابه في تطبيق "تلغرام": "سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقليا في هذا الاجتماع، وهو زيلينسكي. وكذلك أولئك الذين ذهبوا إلى الاجتماع مع زيلينسكي، الذي لا يعد أحدا اليوم، فلقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا".
وأشار فولودين، إلى أن المزيد والمزيد من البلدان الآن، أصبحت مقتنعة بأن سياسات واشنطن وبروكسل تستند إلى النفاق والمعايير المزدوجة.
وأضاف فولودين: "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى المؤتمر في سويسرا، والكذب بشأن رغبتها في تسوية سلمية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنحون الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحتها. في حين أن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا
وفي الوقت نفسه، يرى فولودين أن أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا "يتم اعتمادها في الاجتماعات المتحيزة التي تنظمها واشنطن وبروكسل" محكوم عليها بالفشل.
وقال فولودين: "حل القضية الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل. عدد المشاركين في مؤتمر سويسرا أصبح أقل من أي وقت مضى".
وأشار فولودين إلى أن السعودية لن تشارك في المؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا.
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.
وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.