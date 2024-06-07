https://sarabic.ae/20240607/غوتيريش-يغيب-عن-قمة-السلام-الأوكرانية-في-سويسرا-1089627652.html

غوتيريش يغيب عن "قمة السلام" الأوكرانية في سويسرا

غوتيريش يغيب عن "قمة السلام" الأوكرانية في سويسرا

سبوتنيك عربي

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لن يحضر "قمة السلام" الأوكرانية في سويسرا، لكن... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T17:49+0000

2024-06-07T17:49+0000

2024-06-07T17:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، ردا على سؤال عما إذا كان غوتيريش سيسافر إلى سويسرا لتمثيل الأمم المتحدة في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا: "لن يذهب، وأعتقد أننا قلنا إن الأمم المتحدة ستكون ممثلة على مستوى مناسب، وقد تم إبلاغ جميع الأطراف التي نظمت القمة".ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوسيرن ولن تحضره روسيا، ودُعيت نحو 160 دولة لحضور الاجتماع.وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في برن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".

https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, أخبار العالم الآن